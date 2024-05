HMD Pulse, Pulse Pro e Pulse+ ufficiali in Italia: sono i primi smartphone della casa di Nokia!

Dopo uno smartphone limitato ad un unico mercato (che rappresenta più un esperimento che altro) e i vari dettagli sulla serie Legend, è arrivato il momento dei primi telefoni di HMD. Dopo anni passati dietro Nokia, la casa madre ha deciso di cimentarsi in prima persona nel settore degli smartphone e lo fa con tre dispositivi basilari ed economici. HMD Pulse, Pulse Pro e Pulse+ arrivano in Italia: ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

HMD Pulse, Pulse Pro e Pulse+: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: HMD

Come abbiamo notato già nelle scorse settimane (grazie ai corposi leak), i telefoni della serie HMD Pulse attingono a piene mani dal mondo Nokia, per quanto riguarda la parte estetica. Il design del trittico di smartphone è molto vicino allo stile di vari dispositivi della compagnia finlandese, mentre per quanto riguarda le specifiche siamo di fronte a dei terminali entry level. Tutti sono mossi dal chipset Unisoc T606, presentano uno schermo da 6,56″ HD+ a 90 Hz con punch hole e sono certificati IP52. Abbiamo poi un’unica batteria da 5.000 mAh, con alcune variazioni sulla ricarica (da 10W o 20W). Di seguito trovate le schede tecniche complete degli smartphone, con tutti i dettagli precisi di ogni singolo modello.

Per quanto riguarda il prezzo della serie, HMD Pulse viene proposto a 139,9€ nella versione da 4/64 GB mentre il modello maggiorato Pulse+ costa 159,9€ (4/128 GB). Infine il fratellone HMD Pulse Pro è acquistabile a 179,9€ nella sola incarnazione da 6/128 GB.

HMD Pulse – Scheda tecnica

Crediti: HMD

Dimensioni di 163,19 x 75,02 x 8,45 mm per 187 grammi

Certificazione IP52

Display LCD flat da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , luminosità fino a 600 nit

flat da (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 600 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T606 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core (2 x 1,6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,6 GHz Cortex-A55)

+ 6 x 1,6 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da Supporto SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, mini jack 3,5 mm, NFC, speaker mono, OZO Audio

Fotocamera da 13 MP

Selfie camera da 8 MP

Sistema operativo Android 14 con 2 anni di aggiornamenti (3 anni di patch di sicurezza)

HMD Pulse Pro – Scheda tecnica

Crediti: HMD

Dimensioni di 163,19 x 75,02 x 8,55 mm per 196 grammi

Certificazione IP52

Display LCD flat da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , luminosità fino a 600 nit

flat da (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 600 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T606 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core (2 x 1,6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,6 GHz Cortex-A55)

+ 6 x 1,6 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MP1

6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 20W

con ricarica da Supporto SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, mini jack 3,5 mm, NFC, speaker mono, OZO Audio

Fotocamera da 50 + 2 MP

Selfie camera da 50 MP

Sistema operativo Android 14 con 2 anni di aggiornamenti (3 anni di patch di sicurezza)

HMD Pulse+ – Scheda tecnica

Crediti: HMD

Dimensioni di 163,19 x 75,02 x 8,45 mm per 187 grammi

Certificazione IP52

Display LCD flat da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , luminosità fino a 600 nit

flat da (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 600 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T606 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core (2 x 1,6 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,6 GHz Cortex-A55)

+ 6 x 1,6 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W

con ricarica da Supporto SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, mini jack 3,5 mm, NFC, speaker mono, OZO Audio

Fotocamera da 50 MP

Selfie camera da 8 MP

Sistema operativo Android 14 con 2 anni di aggiornamenti (3 anni di patch di sicurezza)

