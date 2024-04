HMD Pulse e Pulse Pro svelati: ecco i nuovi smartphone della casa di Nokia

A febbraio HMD ha annunciato una grande novità: la casa di Nokia lancerà una sua linea di smartphone, con vari modelli in arrivo quest’estate. Al momento non è del tutto chiaro se avremo ancora dispositivi targati Nokia o se ci sarà uno stop: nel frattempo spuntano una miriade di dettagli sui prossimi HMD Pulse e Pulse Pro, con informazioni sulle specifiche e immagini render da OnLeaks, uno degli insider più affidabili sulla piazza.

HMD Pulse e Pulse Pro tra immagini e specifiche: cosa aspettarsi dai futuri smartphone

Crediti: OnLeaks x 91mobiles

In precedenza sono emersi dettagli su HMD Legend e Legend Pro, avvistati anche su Geekbench con a bordo il chipset Unisoc T606 (quindi, a dispetto del nome si parla di entry level). Tra le altre novità in arrivo per la casa di Nokia c’è anche la serie Pulse: questa dovrebbe essere composta da tre modelli ma al momento sono spuntate indiscrezioni solo su HMD Pulse e Pulse Pro, lasciando fuori la variante Pro+.

Entrambi gli smartphone sono stati anticipati da OnLeaks con immagini render e dettagli sulle specifiche. I due telefoni presentano un design molto vicino ai precedenti dispositivi Nokia, lasciando intendere che non vedremo grossi cambiamenti dal punto di vista estetico. Per quanto riguarda HMD Pulse Pro, dovremmo avere uno schermo IPS da 6,56” a 90 Hz con risoluzione HD (1.480 x 720 pixel), una doppia fotocamera da 50 + 2 MP, un modulo selfie da 50 MP ed una capiente batteria da 5.000 mAh. Il SoC a bordo sarebbe lo stesso Unisoc T606 citato poco sopra, insieme a 6/128 GB di memorie. Il tutto in una scocca del peso di 196 grammi, con certificazione IP52 ed un ingresso mini jack per le cuffie. Il prezzo, sempre secondo il leak, sarebbe di 179€.

Crediti: OnLeaks x Mysmartprice

Il fratello minore HMD Pulse sarebbe dotato del medesimo display IPS da 6,56″ HD (non ci sono dettagli sul refresh rate) e di una batteria da 5.000 mAh. In questo caso non è specificato il chipset a bordo ed avremmo una fotocamera principale da 13 MP e tre colorazioni differenti (Black, Pink e Blue).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le