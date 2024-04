Apple lancia iOS 17.5 Beta 2: arriva finalmente il sideload dal web

Prosegue lo sviluppo del nuovo aggiornamento del sistema operativa mobile di Apple che con questa nuova versione consentirà agli sviluppatori di proporre l’installazione delle proprie app direttamente dal web. Con iOS 17.5 Beta 2, infatti, viene attivato ufficialmente il sistema di Web Distribution su App Store Connect, necessario per adattarsi alle nuove regole previste dal Digital Markets Act.

Poche novità per la beta 2 di iOS 17.5, ma tutte molto importanti

A partire da oggi, gli sviluppatori possono iniziare a preparare la distribuzione e il sideloading delle proprie app tramite sito web nei confini dell’Unione Europa. La beta 2 di iOS 17.5 infatti abilita la Web Distribution, che diventerà disponibile per tutti soltanto con il lancio ufficiale della nuova versione del sistema operativo di Apple.

“La distribuzione Web consente agli sviluppatori autorizzati di distribuire le proprie app iOS agli utenti nell’Unione Europea direttamente da un sito Web di proprietà dello sviluppatore. Apple fornirà agli sviluppatori l’accesso alle API che facilitano la distribuzione delle loro app dal web, si integrano con le funzionalità del sistema ed eseguono il backup e il ripristino delle app degli utenti, una volta che soddisfano determinati requisiti progettati per proteggere gli utenti e l’integrità della piattaforma.” si legge nell’annuncio ufficiale di Apple.

Per installare questa nuova versione beta non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale preferito per il download di iOS 17.5 Beta 2 (attualmente è disponibile solo in Developer Beta).

