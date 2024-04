HONOR Magic 6 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra: confronto tra i TOP del 2024

Il dilemma che affiligge la gran parte degli appassionati di tecnologica, ma soprattutto gli utenti “tradizionali” che stanno per investire più di 1000 euro per l’acquisto del loro nuovo smartphone è sempre lo stesso: ma starò facendo la scelta giusta? Mai come in questi ultimi anni, in cui la tecnologia nei top di gamma fa passi da gigante, individuare la “scelta giusta” è sempre più difficile, e sempre più spesso entrano in ballo sentimenti e preferenze personali, lasciando in secondo piano quelli che sono i dati tecnici e oggettivi.

I due protagonisti indiscussi negli ultimi due mesi in ambito smartphone sono HONOR Magic 6 Pro e Samsung Galaxy S24 Ultra, due smartphone che puntano alla stessa tipologia di utenti, ma lo fanno in modo differente viste le loro caratteristiche di punta fortemente diverse l’una dall’altra. Oggi, in questo confronto, cercheremo di individuare somiglianze e differenze tra questi due modelli, cercando di fare chiarezza per aiutarvi, in caso lo necessitaste, a scegliere lo smartphone più adatto a voi.

HONOR Magic 6 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra

Design e Materiali



C’è una grande differenza costruttiva tra il Galaxy S24 Ultra e l’Honor Magic 6 Pro: mentre il primo ha adottato uno schermo piatto, il secondo mantiene il design curvo sul fronte e sul retro, una scelta che Honor ha riproposto negli ultimi anni un po’ sulla gran parte degli smartphone lanciati. In questo confronto cercherò di non pendere particolarmente da una parte piuttosto che dall’altra, e vi racconterò la mia esperienza con questi due dispositivi, dopo qualche mese dal loro ingresso sul mercato.

Nessuno dei due è perfetto, entrambi i design hanno i loro pro e contro. Da un lato, lo schermo piatto del Galaxy S24 Ultra potrebbe incontrare qualche favore in più da parte di molti di voi che non gradiscono le forme curve, il Magic 6 Pro sembra più compatto ed è senza alcun dubbio più pratico da utilizzare. In sostanza, a livello dimensionale i due smartphone sono pressochè molto simili, ad eccezione della larghezza un po’ più pronunciata dello smartphone di Samsung, soli 3.2mm in più. Il peso differisce di 3 grammi tra i due modelli, ma ciò che fa la differenza principale sono senz’altro i materiali adottati dai due brand.

La soluzione in titanio di Samsung è oggettivamente molto bella da vedere e rende elegante lo smartphone quando utilizzato senza cover, seppur vi consiglieri assolutamente di non fare questo azzardo; la back cover in vetro è estremamente scviolosa e, per quanto bella, necessita per forza di cose di una protezione perchè il rischio che vi cada dalla tasca o vi scivoli durante l’utilizzo, è molto altro. In compenso, non cattura impronte di alcun tipo perciò se voleste utilizzarlo senza cover, almeno non si sporcherà.

HONOR Magic 6 Pro, d’altra parte, nella variante Green in mio possesso, ha una back cover in un materiale che assomiglia alla pelle sintetica, sicuramente ha meno appeal se confrontato al top di gamma di casa Samsung, ma all’atto pratico si è dimostrato essere nettamente più idoneo durante l’utilizzo. Parliamoci chiaro: sono due smartphone veramente imponenti a livello dimensionale, e senza un buon equilibrio di forme e materiali, difficilmente si riesce ad avere una buona esperienza d’uso giornaliera.

Nonostante, dunque, il Magic 6 Pro utilizzi il buon vecchio alluminio, fa la sua figura: il design stondato potrà non piacere a molti, su questo non ci piove, ma in quanto ad ergonomia è difficile con queste dimensioni fare un lavoro di ottimizzazione migliore di quello che ha fatto HONOR su questo smartphone, è assolutamente innegabile. In entrambi i casi, tutti e due i produttori hanno certificato IP68 gli smartphone.

Display

Per quanto riguarda la qualità del display, sia S24 Ultra che Magic 6 Pro hanno a bordo due ottimi pannelli OLED. Attualmente siamo circondati da smartphone e aziende che rincorrono i numeri in modo ossessivo: dalla luminosità picco maggiore, al refresh rate, passando per risoluzioni folli e via discorrendo. Il vincitore in questa battaglia è senza dubbio lo smartphone di casa HONOR, perchè tecnicamente parlando riesce a raggiungere una luminosità di picco pari a 5000 nits, pari a circa il doppio rispetto a quella raggiungibile da S24 Ultra di Samsung.

Ad ogni modo, realisticamente, è difficile notare delle differenze così abissali tra i due pannelli; d’altra parte, Samsung compensa la sua mancanza sulla luminosità sfoderando uno dei migliori trattamenti antiriflesso visti a bordo di uno smartphone fino ad oggi, perciò se la combatte ad armi pari con HONOR Magic 6 Pro.

Entrambi i telefoni presentano pannelli LTPO con refresh rate dinamico da 1-120Hz, opzioni always-on, certificazioni HDR e via discorrendo. Certo, Samsung possiede una risoluzione tecnicamente superiore, 1440×3120 pixel contro i 1280 x 2800 pixel di HONOR, ma ancora una volta non vorrei parlare di numeri, che poi all’atto pratico non ci aiutano e ci mettono ancor più in crisi nella scelta. Temperatura e precisione del colore sono due argomentazioni quasi superflue, se consideriamo che stiamo parlando e confrontando i due migliori display al momento in circolazione a bordo di uno smartphone.

HONOR si porta avanti da anni, invece, sulle tecnologie utili alla protezione degli occhi: il PWM Dimming qui fa registrare una frequenza pari a 4320HZ, che si aggiunge ad una funzione che attiva la visualizzazione Circadiana nella modalità notturna oltra alla modalità Natural Tone Display, che adatta dinamicamente la tonalità dei colori dello schermo in base all’ambiente circostante. La scelta qui si riduce a schermo piatto o curvo, e se siete degli assidui lettori di GizChina, saprete la mia personale propensione verso i bordi curvi sugli smartphone, soprattutto quando si parla di “padelloni”. Ma è una questione del tutto personale.

Già che siamo in ambito display, è giusto parlare dei sistemi di sblocco: S24 Ultra possiede un sensore biometrico ultrasonico sotto lo schermo, il che vuol dire che praticamente non sbaglia un colpo. HONOR, invece, su questo fronte è un po’ più impreciso, ma compensa con un riconoscimento facciale di tipo 3D estremamente veloce nello sblocco e, tanto per farvi un nome famoso, paragonabile quasi al FaceID di Apple presente nelle ultime generazioni di iPhone.

Sempre in tema display, voglio chiudere con la questione legata al pennino: per quanto la S Pen possa rappresentare un accessorio non da tutti i giorni, posso garantirvi che chi la possiede, la utilizza, in un modo o nell’altro. Questa è da sempre un tratto distintivo dei dispositivi di Samsung, ad oggi ancora rimasto imbattuto vista l’assenza di competitor su queste funzionalità.

Hardware, prestazioni e software

L’altro aspetto piuttosto delicato e rilevante nel momento in cui si va ad acquistare uno smartphone, in qualsiasi fascia di prezzo, è senza dubbio l’hardware e la scheda tecnica complessiva. Mentre nelle fasce di prezzo medio-basse l’hardware può fare davvero la differenze nell’esperienza d’uso, tale aspetto a bordo dei top di gamma come questi riveste, a mio dire, un’importanza quasi marginale: dopo aver speso più di 1000 euro, il minimo che ci si possa aspettare è che non si impunti e che funzioni bene. Siete d’accordo con me, no?

Ecco, il Galaxy S24 Ultra e l’Honor Magic 6 Pro sono entrambi dotati dell’ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 12GB di RAM e una GPU Adreno 750; non sorprende che i punteggi dei benchmark siano molto simili tra i due smartphone, a volte passa in vantaggio l’uno, altre volte l’altro, ma sostanzialmente parliamo del nulla cosmico. Come potete immaginare, le prestazioni reali su entrambi i dispositivi sono di prim’ordine, non incontrete blocchi, ritardi, o lag nell’interfaccia. Ciò che gioca a vantaggio di HONOR, però, è che il Magic 6 Pro ha uno storage di base da 512GB, mentre S24 Ultra parte da 256GB, seppur sul fronte delle prestazioni restino assolutamente identici. Confrontarli nell’utilizzo quotidiano è praticamente impossibile, perchè non riuscirei a trovarvi delle differenze evidenti tra i due, nè nell’uso ordinario, nè nell’uso stressante, in giochi o situazioni del genere.

La situazione del software è un po’ diversa. Samsung ha annunciato Galaxy AI, mentre Honor sta muovendo i primi passi con le funzionalità integrate su Magic Portal e di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel nostro approfondimento. Senza entrare troppo nel tecnico, diremmo che Galaxy AI sembra molto più rifinito rispetto a Magic Portal, almeno per ora.

D’altra parte Samsung è uno dei primi produttori di smartphone ad essere entrato nel mondo Android, mentre HONOR ha fatto passi da gigante in pochissimi anni, restando al passo con i big del settore, senza subire troppi colpi. Magic Portal ha molto potenziale, ma la maggior parte dei servizi cloud si trova in Cina, perciò ci vorrà ancora un po’ di tempo affinchè tutte le funzionalità possano funzionare bene anche nel nostro paese.

Un altro grande vantaggio del Galaxy S24 Ultra è il supporto software. Samsung ha deciso di seguire la strada dei sette anni di major update e patch di sicurezza rilasciate su base mensile; Honor, d’altra parte, promette quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, non male, ma rimane dietro a Samsung.

Tolto l’aspetto legato all’intelligenza artificiale, il software in sè segue, anche lui, molto le preferenze personali: la OneUI di Samsung è oggettivamente più al passo con i tempi sia sul fronte estetico che funzionale, mentre HONOR rimane ancora un po’ ferma ai tempi di Huawei, con un’interfaccia che meriterebbe di essere rinnovata radicalmente. Tempo al tempo, ma nel frattempo si confermano essere due software affidabili. Molto bene l’ecosistema che i due brand stanno cercando di creare nel tempo, seppur Samsung riesca a spuntarla grazie alla presenza di Dex, la sua modalità desktop tutto fare ancora assente nella controparte HONOR.

Fotocamere

La fotocamera è il vero fulcro di tutto questo confronto, ma soprattutto uno dei punti principali su cui voi consumatori basate la vostra scelta, a maggior ragione quando si tratta di cifre così importanti. Prima di scendere all’atto pratico, volevo confrontare le due formazioni fotografiche schierate in campo dai due brand.

Samsung Galaxy S24 Ultra:

Fotocamera principale da 200MP con apertura f/1.7 e sensore 1/1.3″

Fotocamera Ultra-Wide da 12MP con apertura f/2.2 e sensore 1/2.55″

Fotocamera Tele da 10MP con apertura f/2.4 e sensore 1/3.52″

Fotocamera Zoom Periscopica da 50MP con apertura f/3.4 e sensore 1/2.55″

HONOR Magic 6 Pro, invece:

Fotocamera principale da 50MP con apertura variabile, f/1.4 a f/2.0 e sensore 1/1.3″

Fotocamera Ultra-Wide da 50MP con apertura f/2.0 e sensore 1/2.88″

Fotocamera Zoom Periscopica da 180MP con apertura f/2.6 e sensore 1/1.49″

Come avrete notato, HONOR ha adottato una soluzione diversa e soprattutto una lente in meno rispetto allo smartphone di Samsung, anche se tuttavia il risultato finale non è affatto così scontato. Non prendiamoci in giro, sappiamo tutti benissimo che ho tra le mani i due migliori smartphone del momento in quanto a comparto fotografico. Scattando in tutte le circostanze necessarie a farmi un’idea più approfodita è evidente che gli scatti realizzati da Honor Magic 6 Pro hanno una maggiore saturazione e contrasto. Questo rende apparentemente gli scatti di HONOR superiori, seppur quelli realizzati da Samsung appaiano con colori più naturali e realistici. Gli esempi in condizioni di scarsa illuminazione sono a volte buoni e altre volte meno buoni, a bordo di entrambi gli smartphone; la modalità notturna sull’Honor fa un lavoro migliore nel rivelare dettagli in scenari ad alto contrasto, mentre quella di Samsung resta un po’ in sordina.

Per quanto riguarda le lenti ultra-wide, il Magic 6 Pro tende anche qui a saturare un po’ di più, probabilmente a causa degli algoritmi di post-elaborazione; tendenzialmente meglio le foto prodotte da HONOR per via della sua lente più grande e più risoluta, ma in alcuni scenari il Samsung si posiziona lievemente più su. In quanto ad ampiezza dell’inquadratura, HONOR possiede un FOV a 122° mentre Samsung 2° in meno, 120°.

Sul fronte zoom la battaglia si fa ancora più interessante, soprattutto perchè tecnicamente Galaxy S24 Ultra è dotato di due lenti zoom, quindi è sicuramente un vantaggio, almeno sulla carta. D’altra parte, però, il Magic 6, con il suo sensore da 180MP e con il suo software fotografico, riesce a compensare bene la mancanza di una seconda fotocamera zoom. Lo zoom ottico nativo a 2,6x sul Magic 6 Pro, si colloca lievemente più su rispetto a quell 3x sul S24 Ultra, ma la differenza è davvero marginale. Stesso discorso nelle foto con zoom 5x e 10x, in cui HONOR se la gioca alla grande con il suo algoritmo di elaborazione delle immagini.

Gli scatti selfie sembrano più realistici e dettagliati sul Galaxy S24 Ultra seppur i numeri diano ragione ad HONOR (anche qui, 12MP su Samsung e 50MP su Honor). Bene su entrambi gli smartphone la registrazione video su entrambi gli smartphone, ottima stabilizzazione e grande qualità delle immagini. Tutti e due registrano in 4K 60fps senza difficoltà, mentre S24 Ultra può raggiungere anche gli 8K 30fps, che definirei un esercizio di stile più che qualcosa di concreto.

Autonomia

Sul fronte batteria, HONOR ha tirato fuori l’asso dalla manica. L’Honor Magic 6 Pro presenta una batteria al litio-silicio di seconda generazione, mentre il Galaxy S24 Ultra utilizza una tradizionale batteria al litio. Senza scendere troppo nel tecnico e nel chimico, vi basti sapere che con questa chicca, HONOR è riuscita ad offrire circa il 20% in più di capacità a parità di peso e volume. Non è la sola caratteristica che, però, porta in vantaggio HONOR, perchè il Magic 6 Pro ospita una enorme batteria da 5.600 mAh, mentre il Galaxy S24 Ultra riesce a inserire solo 5.000 mAh.

Seppur la differenza in termini numerici sia davvero marginale, HONOR Magic 6 Pro va nettamente in vantaggio rispetto al top di gamma di casa Samsung sul fronte autonomia; per una combinazione di fattori, per lo più tecnici, lo smartphone di Honor nei test di riproduzione video e navigazione web si colloca di circa il 25% più in alto rispetto a Samsung.

Anche in termini di ricarica HONOR si porta avanti, ma forse qui la colpa è proprio di Samsung che propone a bordo del suo top di gamma una ricarica fino a 45W massimi, ben diversi dagli 80W supportati da HONOR via cavo. Entrambi gli smartphone supportano la ricarica wireless diretta e inversa, Samsung con 15W e 4.5W inversa, mentre HONOR 66W e 5W inversa.

Prezzi e opinioni

Riuscire a trovare un vincitore in questo confronto è un’impresa abbastanza ardua: la scelta ricade, indubbiamente, su questioni stilistiche e del tutto personali, ma è inevitabile. Abbiamo aperto questo confronto con il design, estremamente curato e affascinante su entrambi i modelli, ma molto più comodo e pratico sullo smartphone di casa HONOR. Siamo passati poi al display, tecnicamente più evoluto su quasi tutti i fronti sul Magic 6 Pro, ma poi all’atto pratico molto simile e di qualità altissima in entrambi i modelli. Hardware e prestazioni sono pressocchè identici sui due dispositivi, mentre il software per quanto performante su tutti e due, sull’S24 Ultra di Samsung è più affinato ed attento ai dettagli.

Ma in tutto ciò non abbiamo mai parlato di prezzi: confrontando i listini ufficiali dei produttori HONOR Magic 6 Pro a listino è venduto a 1.299,90€ nella versione 12/512GB, mentre Samsung S24 Ultra parte da 1.499,00€ nella versione 12/256GB (1.619,00€, invece, se volessimo un confronto ad armi pari con HONOR).

Dal momento che sono usciti sul mercato ormai da diversi mesi entrambi, sarebbe più corretto parlare degli street price dei due dispositivi: HONOR si aggira fisso da diverse settimane a 999 euro, sotto la soglia psicologica dei 1000 euro, uno scoglio difficile per molti. S24 Ultra 12/512 (sempre per un confronto alla pari, seppur non rappresenti la versione “più economica” di S24 Ultra) , invece, sullo store ufficiale dell’azienda è venduto a circa 1400 euro, un po’ meno su altri marketplace alternativi online.

