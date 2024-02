Colpo di scena in casa HMD: Nokia potrebbe lanciare ben 17 smartphone!

Di recente è avvenuta una svolta storica in casa HMD Global: lo storico marchio ha deciso di mettere da parte gli smartphone Nokia per concentrarsi sul suo brand di telefono ed è ormai in procinto di lanciare le prime novità. Tuttavia delle recenti certificazioni stravolgono in parte le cose e lasciano presagire l’arrivo sul mercato anche di nuovi telefoni targati Nokia: che cosa sta succedendo e come cambieranno le cose in futuro?

La divisione smartphone di Nokia non è morta: in arrivo la bellezza di 17 smartphone

Crediti: Nokia/HMD

Con l’annuncio ufficiale dell’ingresso di HMD Global nel mondo degli smartphone sono arrivati anche altri cambiamenti. Il sito ufficiale della divisione mobile di Nokia e tutti i canali social ora rimandano ad HMD e in tanti hanno visto la fine di un’era per gli smartphone della casa finlandese. Tuttavia ci sono anche degli spiragli, come le voci di corridoio che vedono il ritorno del marchio ma solo per realizzare feature phone. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro e quali siano effettivamente i piani per Nokia, ma delle certificazioni anticipano una grande novità.

Crediti: GSMChina

Il database dell’ente IMEI ha dato il benvenuto a ben 17 smartphone, tutti prodotti da HMD ma con il brand Nokia. I dispositivi in questione potrebbero essere di meno: forse alcune sigle fanno riferimento a più versioni dello stesso telefono (magari in base ai tagli di memoria) ma resta comunque il fatto che dovremmo vedere dei nuovi smartphone Nokia nel corso del 2024. Di seguito trovate tutte le sigle dei dispositivi certificati.

TA-1603

TA-1607

TA-1609

TA-1610

TA-1611

TA-1612

TA-1613

TA-1614

TA-1615

TA-1616

TA-1617

TA-1618

TA-1619

TA-1621

TA-1622

TA-1625

TA-1628

Tutti gli smartphone sarebbero in fase di test ma non ci sono dettagli né sulle specifiche né sul periodo d’uscita. Visto che a breve ci sarà il MWC 2024 non è da escludere che potrebbero esserci novità in occasione della fiera catalana, ma si tratta solo di un’ipotesi. Comunque vale la pena ricordare che l’accordo tra Nokia e HMD terminerà nel 2026: forse continueremo ad avere smartphone del brand finlandese per almeno altri tre anni, ma non ci sono certezze.

