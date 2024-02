Niente più smartphone per Nokia: HMD prende il suo posto e annuncia grandi novità

La fine di un’era è giunta anche se si tratta di una novità nell’aria già da diverso tempo: non ci saranno più smartphone Nokia mentre la casa madre HMD si prepara a lanciare il suo primo dispositivo. La compagnia ha attuato una massiccia opera di rebranding ed una campagna promozionale dandoci fin da subito un primo assaggio del suo smartphone.

HMD annuncia grandi novità: il primo smartphone della casa di Nokia è in dirittura d’arrivo

Crediti: HMD

Con un comunicato ufficiale HMD ha annunciato il suo ingresso nel mondo degli smartphone. Inoltre i canali social e il sito della divisione mobile di Nokia ora rimandano direttamente alla casa madre. Il primissimo dispositivo a marchio HMD si è rivelato un rebrand di Nokia C32 e probabilmente ha rappresentato un “esperimento”. Poco dopo hanno fatto capolino alcune immagini dedicate al primo vero telefono del brand ed ora è la stessa compagnia che anticipa quali saranno le novità.

Per chi non lo sapesse, il nome HMD è l’acronimo di Human Mobile Devices: si tratta del marchio dietro Nokia ma a quanto pare ora è tempo di andare oltre lo storico brand che ci ha accompagnato per tantissimi anni. La collaborazione con Nokia continuerà anche se quest’ultima non dovrebbe più occuparsi di smartphone anche se al momento HMD è stata volutamente vaga. La clip in alto, ad esempio, mostra un quello che potrebbe essere un feature phone 5G: forse è questo il futuro della divisione mobile di Nokia? Comunque per ora non ci sono certezze e è detto che in futuro non arrivino novità in questo senso: al momento i riflettori sono tutti puntati sulla casa principale e i nuovi smartphone in arrivo.

Tra le immagini pubblicate sui canali ufficiali emerge il profilo di almeno uno dei prossimi telefoni. Si tratta di una dispositivo con una fotocamera inserita in un modulo rettangolare, dotata di un sensore principale da 108 MP con OIS. Il terminale presenta forme leggermente squadrate, con i bordi superiore ed inferiore piatti. Dalle immagini spuntano due colorazioni, ossia blu e rosa. Il MWC 2024 potrebbe essere il palcoscenico ideale per presentare tutte le novità in arrivo: HMD potrebbe sfruttare l’occasione offerta dalla fiera catalana, ma per il momento restiamo in attesa di novità.

