CMF by Nothing, nuovi auricolari wireless in arrivo: ecco i teaser ufficiali

Aggiornamento 01/02: la compagnia ha pubblicato i primi teaser ufficiali dedicati ai nuovi auricolari wireless in arrivo. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il debutto dei primi prodotti a marchio CMF, la costola della casa di Carl Pei è pronta a lanciare altre due nuove soluzioni. Secondo quanto emerso tra leak, certificazioni e teaser ufficiali si tratterà degli auricolari wireless CMF by Nothing Neckband Pro e Buds, i primi pensati per gli utenti più sportivi (o comunque sempre in movimento) e gli altri come versione standard delle prime Buds Pro.

CMF by Nothing Neckband Pro e Buds sono i nuovi auricolari wireless del brand: cosa sappiamo finora

Crediti: Thetechoutlook

Il dispositivo Neckband è emerso in varie certificazioni sparse per il globo, sia con la sigla B164 che con il nome commerciale CMF by Nothing Neckband Pro. Come lascia intendere quest’ultimo, si tratterà di un paio di auricolari wireless con archetto, una tipologia di prodotto particolarmente indicata per lo sport o per gli utenti che cercano la massima comodità e tanta autonomia.

Crediti: Thetechoutlook

Purtroppo non sono emersi dettagli sulle specifiche ed anche il design è sconosciuto. Basandosi sulle attuali cuffiette a marchio CMF possiamo aspettarci una soluzione con indossabilità in-ear ed una colorazione arancione (tipica dei prodotti del brand) insieme a quelle più classiche Black e White. Intanto l’azienda ha pubblicato anche dei teaser ufficiali; oltre alle cuffie con archetto ci saranno anche le TWS CMF by Nothing Buds. Le immagini fanno intravedere solo dei particolari e non è possibile decifrare il look dei nuovi accessori.

Wonderful by Design: Neckband Pro and Buds Coming Soon pic.twitter.com/ClQ2IQmEGw — CMF by Nothing (@cmfbynothing) February 1, 2024

Al momento la gamma di prodotti CMF by Nothing conta tre dispositivi: le TWS Buds Pro, l’indossabile Watch Pro e il caricatore Power 65W GaN. I nuovi auricolari sportivi Neckband Pro e le TWS CMF Buds dovrebbero vedere la luce nel corso del primo trimestre del 2024. Non è da escludere una comparsa al MWC 2024 dato che Nothing sarà presente con un evento dedicato probabilmente a Phone (2a). Per quanto riguarda invece il futuro Nothing Phone (3) bisognerà pazientare almeno fino al mese di luglio.

