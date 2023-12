Nothing sarà al MWC 2024: in arrivo Phone (2a)?

Mancano ancora più di due mesi al MWC 2024 di Barcellona (che si terrà dal 26 al 29 febbraio 2024), la conferenza annuale dove la nuova tecnologia la fa da protagonista, e fra i partecipanti ci sarà anche Nothing. Anche se sui canali social non l’ha ancora annunciato ufficialmente, sono partiti gli inviti verso media e influencer per comunicar loro e ai rispettivi pubblici che durante la fiera catalana ci sarà anche il loro evento.

Nothing Phone (2a) potrebbe essere presentato al MWC 2024 di Barcellona

#Nothing to see at MWC. Just got this in the mail pic.twitter.com/68JBUhuKE2 — Roland Quandt (@rquandt) December 12, 2023

27 febbraio: questa è la data per l’evento “Nothing to see” (“Niente da vedere“), come soprannominato dalla stessa compagnia di Carl Pei. L’invito non specifica nulla, come prevedibile, perciò dobbiamo lavorare di ipotesi, e quella più consolidata in queste settimane punta dritto verso Nothing Phone (2a).

Con nome in codice AIN142, sappiamo che lo smartphone dovrebbe avere un display piatto con foro punch-hole centrale AMOLED con diagonale da 6,7″ Full HD+. Posteriormente, il look dovrebbe essere molto simile se non identico a quello di Phone (1), quindi con una scocca trasparente che lasci intravedere l’interfaccia Glyph con LED di notifica. Resta da capire in cosa si differenzierà dai modelli già esistenti, anche perché se ne parla come di un modello economico.

