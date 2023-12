Google Chrome cambia sui tablet Android: la modalità desktop attiva di default

Tramite il blog degli sviluppatori di Chrome, Google ha annunciato un nuovo cambiamento per il browser predefinito di Android che molto presto inizierà a comportarsi in modo differente sui tablet più blasonati dotati del sistema operativo mobile di Big G. Con un nuovo aggiornamento, infatti, il browser mostrerà automaticamente la modalità desktop sui tablet che rispettano i requisiti minimi.

I “Tablet Premium” Android entreranno in modalità desktop con Google Chrome automaticamente

Crediti: Google

A partire da oggi (nonostante la funzione sia ancora in fase di rollout), Google Chrome attiverà come predefinita la modalità desktop sui tablet Android considerati “Premium“. Questo tipo di cambiamento è dovuto all’evoluzione del web e dei dispositivi, che grazie a siti responsive si adattano ad ogni tipo di display: tuttavia, per quelli più grandi non c’è più la necessità di mostrare una versione mobile e per questo motivo verrà preferita la modalità desktop.

Per essere considerati Premium, i tablet Android dovranno disporre un display da 10″ e almeno 8 GB di RAM, in modo che i siti web possano essere caricati nella loro versione dedicata agli schermi più grandi dei monitor dei PC. Il cambiamento avverrà “sotto la scocca” e agli utenti non sarà richiesto alcun tipo di intervento: la modifica infatti comporterà un cambio di user-agent che richiamerà automaticamente la versione completa dei siti web.

