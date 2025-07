Honor MagicPad 3 ufficiale: più grande, con tanta batteria e ancora più potente

La compagnia cinese ha alzato il sipario sul nuovo pieghevole Honor Magic V5, il più sottile al mondo (almeno fino ad un ennesimo colpo di scena). Insieme allo smartphone è stato annunciato anche Honor MagicPad 3, tablet di punta che promette performance elevate sia lato produttività che intrattenimento: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, al momento solo in patria.

Honor MagicPad 3: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Il nuovo tablet premium di Honor continua la tradizione lanciata con il precedente MagicPad 2: ancora una volta siamo alle prese con un modello elegantissimo, con una scocca sottile appena 5,79 mm (con un peso di 595 grammi). Il display si fa più ampio, passando dai 12,3″ di diagonale a 13,3″ con risoluzione 3.2K e refresh rate elevato (da 144 Hz a 165 Hz).

Il pannello di Honor MagicPad 3 presenta tutta una serie di funzionalità per evitare l’affaticamento della vista mentre la certificazione IMAX Enhanced indica una qualità delle immagini da primo della classe.

Crediti: Honor

Migliorano sia il chipset che la batteria: lo Snapdragon 8 Gen 3 offre performance di alto livello, mentre l’unità da 12.450 mAh (contro i 10.050 mAh) garantisca un’autonomia di tutto rispetto. Tra le altre caratteristiche abbiamo la ricarica da 66W, MagicOS 9 (con Android 15), 8 speaker integrati e 3 microfoni, insieme alla solita sfilza di funzionalità legate all’AI.

Crediti: Honor

Il nuovo tablet Honor MagicPad 3 è stato lanciato in Cina come parte dell’evento estivo del brand (il 2 luglio), al prezzo di partenza di circa 355€ al cambio attuale. Di seguito trovate le varie configurazioni disponibili.

8/256 GB – 2.999 CNY (355€)

12/256 GB – 3.299 CNY (391€)

16/512 GB – 3.699 CNY (438€)

Al momento l’azienda si è limitata a confermare il lancio in Italia del pieghevole Honor Magic V5, in arrivo a stretto giro. Non viene fatta menzione del tablet ma il precedente MagicPad 2 è arrivato anche da noi, quindi è molto probabile che avverrà lo stesso anche con il nuovo modello.

Honor MagicPad 3 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 293,88 x 201,38 x 5,79 mm di spessore per 595 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 13,3″ 3.2K+ (3.200 × 2.136 pixel) in 3:2, refresh rate a 165 Hz, colore a 10 bit, luminosità fino a 1.000 nit, IMAX Enhanced

Sblocco facciale 2D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720 2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 12.450 mAh con ricarica rapida da 66W

da 12.450 mAh con ricarica rapida da 66W fotocamera da 13 + 2 MP (f/2.0-2.4) con sensore macro

selfie camera da 9 MP (f/2.2)

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 8 Speaker stereo e 3 microfoni, USB-C 3.2 Gen 1

Android 15 con MagicOS 9.0.1

