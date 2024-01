Nothing Phone (3) e (2a): un leaker svela le date di presentazione

Finora Nothing si è limitata a portare sul mercato uno smartphone all’anno, da buona startup qual è, ma il 2024 potrebbe essere l’anno del cambiamento per il brand di Carl Pei. Abbiamo avuto Phone (1) nel 2022, seguito poi da Phone (2) nel 2023, e adesso all’orizzonte si stagliano due modelli: Phone (3) e l’intermedio Phone (2a). Finora del primo non si è parlato praticamente per nulla, mentre il secondo è trapelato in più occasioni, fra immagini e specifiche tecniche.

Ecco quando dovrebbero essere presentati i prossimi Nothing Phone (3) e (2a)

2a will come in Q1 and phone 3 in july — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) January 16, 2024

Adesso abbiamo un leak condiviso per entrambi: secondo quanto riporta l’insider Sanju Choudhary, infatti, la data di presentazione di Nothing Phone (2a) sarebbe prevista per il Q1 2024, molto probabilmente in occasione del MWC 2024, la fiera catalana a cui Nothing ha annunciato che sarà presente con un evento dedicato. Bisognerebbe poi attendere il mese di luglio per il lancio di Nothing Phone (3), lo stesso mese in cui debuttò lo scorso Phone (2).

Non sappiamo ancora granché di Phone (3), se non che presumibilmente sarà basato su piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm; ben diverso è il discorso per Phone (2a), già piuttosto noto grazie alle numerose indiscrezioni apparse online.

