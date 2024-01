ASUS Zenfone 11 Ultra certificato ancora: a quando il debutto dei nuovi top?

Aggiornamento 16/01: si torna a parlare del prossimo modello Ultra di Zenfone, con una nuova certificazione. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Se fino a qualche mese si credeva che la compagnia taiwanese fosse intenzionata a cessare la divisione ZenFone, le certificazioni di ASUS ZenFone 11 Ultra non possono che smentire tale ipotesi. E non solo, perché il fatto che la certificazione riguarda non ZenFone 11 bensì la sua variante Ultra ci fa anche capire le differenti intenzioni commerciali che ASUS starebbe per mettere in atto.

ASUS Zenfone 11 Ultra: il super flagship è stato certificato in varie occasioni

Crediti: Bluetooth SIG

Siglato come ASUS_AI2401_H, per il momento sappiamo con certezza che lo smartphone avrà il supporto alla connettività Bluetooth 5.4, mentre per le restanti specifiche è ancora presto. Sulla base di quanto trapelato, ASUS parrebbe intenzionata a cambiare la sua solita strategia, che negli ultimi due anni ci ha portato solamente ZenFone 9 e 10 in una sola variante. Bisogna tornare al 2020 per trovare ZenFone 7 e 7 Pro, dove le differenze erano un SoC un po’ più potente e memorie più capienti, e al 2021 per ZenFone 8 e 8 Flip, diversi per dimensioni e fotocamera rotante esclusiva del Flip. Resta da capire se avremo ASUS ZenFone 11 e 11 Ultra o se ci sarà anche un modello Pro intermedio con capacità a metà fra quello base e quello top.

Crediti: SDPPI

La prima certificazione di ASUS ZenFone 11 Ultra è accompagnata da quella relativa a ROG Phone 8 e 8 Pro, i nuovi gaming phone del brand lanciati a inizio gennaio. Nelle ultime ore ha fatto capolino anche un’altra certificazione, questa volta nel database dell’ente indonesiano SDPPI. Purtroppo non ci sono dettagli sulle specifiche ma compare nuovamente il nome commerciale del flagship. Per ora, quindi, non sappiamo quali saranno le differenze tra i modelli. Visto che solitamente i flagship ASUS hanno dimensioni compatte (come nel caso dell’ultimo Zenfone 10), magari il fratello maggiore Zenfone 11 Ultra avrà dalla sua un display maggiorato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le