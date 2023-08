ASUS Zenfone 10 potrebbe essere l’ultimo della serie

Sono passati pochi mesi dal debutto di ASUS Zenfone 10, top di gamma che continua la tradizione dei modelli compatti del brand (e che è stato in grado di regalare tante soddisfazioni). Nonostante i flagship di casa ASUS siano sempre stati degli ottimi dispositivi, arrivano brutte notizie per ora sotto forma di indiscrezioni: sembra che il decimo capitolo della serie sarà l'ultimo e che la compagnia asiatica abbia intenzione di chiudere la gamma. Ma sarà davvero così?

ASUS Zenfone 10 potrebbe essere l'ultimo top di gamma della famiglia: sarà davvero così?

Secondo un report proveniente direttamente da Taiwan, ASUS avrebbe chiuso la divisione Zenfone per una ristrutturazione interna. Precisamente, i cambiamenti sarebbero iniziati con la divisione PC e ci sarebbero stati addirittura dei licenziamenti. Inoltre alcuni dei dipendenti finora dediti alla gamma Zenfone sarebbero stati spostati nelle divisione che si occupa di ROG Phone. Quindi, stando a quanto si evince, per ora non dovrebbero esserci problemi con la gamma di flagship da gaming dell'azienda asiatica.

Di conseguenza, ASUS Zenfone 10 sarebbe l'ultimo dispositivo della serie, andando a chiudere un ciclo cominciato nel 2014. Il top di gamma, ricordiamo, è uno dei pochi compatti sul mercato: è dotato di uno schermo AMOLED da 5,9″ a 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, ricarica wireless ed una fotocamera con stabilizzatore Gimbal integrato. Insomma, un concentrato di tecnologia nel palmo della mano (in formato compatto).

Nel momento in cui scriviamo manca una dichiarazione da parte di ASUS – con un'eventuale conferma o smentita. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

