iQOO 12 Pro avrà un teleobiettivo ancora più potente

Gli smartphone di vivo sono sempre caratterizzati da fotocamere al top e il marchio iQOO non fa differenza, anche se con qualche compromesso in più. Tuttavia la prossima generazione di flagship potrebbe presentare una grande novità per la serie: iQOO 12 Pro dovrebbe avere dalla sua un teleobiettivo ancora più potente e preciso e ovviamente si tratterà di una soluzione a periscopio.

iQOO 12 Pro: quali saranno le novità della fotocamera

Crediti: iQOO

Con l'avvicinarsi del mese di ottobre e del debutto dello Snapdragon 8 Gen 3, i vari top di gamma che monteranno l'ultima soluzione Qualcomm stanno lentamente uscendo allo scoperto. Ultimamente si è parlato dei primi dettagli di iQOO 12 mentre ora emergono delle informazioni in merito alle migliorie dl prossimo modello maggiore. iQOO 12 Pro potrebbe essere il primo flagship della serie a montare un teleobiettivo con zoom a periscopio e dovrebbe trattarsi perfino di un sensore da 64 MP.

Precisamente sarebbe un modulo Omnivision OV64B con zoom 5x; dovremmo avere anche un sensore Omnivision OV50H da 50 MP, con dimensioni da 1/1,28″ e pixel da 1,2µm. Non viene fatta menzione del modulo ultra-grandangolare: probabilmente resterà la stessa soluzione da 50 MP con FOV 150° vista a bordo di iQOO 11 Pro. Tra le altre novità di iQOO 12 Pro ci sarebbe anche la presenza di vivo V3, il chip di imagin proprietario della compagnia cinese (che vedremo a bordo della futura serie vivo X100).

Ovviamente non appena ne sapremo di più sul comparto fotografico del nuovo iQOO vi aggiorneremo con tutte le novità.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le