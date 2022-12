iQOO 11 e 11 Pro ufficiali: 144 Hz, 200W e Snapdragon 8 Gen 2

Dopo aver visto una serie 10 di grande impatto, iQOO presenta ufficialmente i top di gamma di nuova generazione, ovvero iQOO 11 e 11 Pro. In questo approfondimento scopriamo tutte le novità su design, specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e data d'uscita sul mercato.

iQOO 11 e 11 Pro ufficiali: tutte le novità

Design e display

iQOO 11 iQOO 11 Pro iQOO 11 Legend

Il design ufficiale di iQOO 11 e 11 Pro mostra una certa continuità di stile, con un look simile a quello di iQOO 10 ma con un modulo fotografico differente. Inoltre, ritroviamo anche la versione iQOO 11 Legend in collaborazione con BMW, come da tradizione nelle scorse generazioni. I due dispositivi sono pressoché uguali in termini di design, con il modello Pro che guadagna dei bordi curvi rispetto al modello base che ha invece uno schermo piatto; le colorazioni disponibili sono tre, Track (grigia), Isle of Man (verde) e Legend (bianco).

Sul display troviamo dimensioni già viste sulla serie 10, cioè 6,78″ per entrambi i modelli, ma con un salto in avanti nella risoluzione. La serie iQOO 11 è infatti la prima dell'azienda con risoluzione Quad HD+, oltre a essere dotata di pannello Samsung OLED E6 con tecnologia LTPO 4.0, XDR Engine, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 1.800 nits. Entrambi hanno un Dimming PWM ad alta frequenza a 1.440 Hz, oltre a certificazione HDR10+, calibrazione professionale JNCD 0,26 e Delta E 0,30. Sotto al display, poi, si cela un sensore d'impronte ottico sul modello base e a ultrasuoni sul Pro, probabilmente lo stesso Qualcomm 3D Sonic Max molto apprezzato sui suoi predecessori.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di iQOO 11 e 11 Pro puntano in alto: l'azienda cinese ha implementato il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, realizzato con processo a 4 nm da TSMC. Dentro c'è una rinnovata CPU (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510), una GPU Adreno 740 e memorie da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X quad-channel (più 8 GB di RAM virtuale) e 128/256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile.

In termini di batteria, il modello base iQOO 11 è dotato di un'unità con una capacità di 5.000 mAh con ricarica ultra-rapida a 120W, mentre per il Pro l'amperaggio scende a 4.700 mAh ma con la velocissima ricarica cablata da 200W (100% in 10 minuti), con l'aggiunta di quella wireless da 50W, anche inversa a 10W. Per quanto riguarda il sistema operativo invece, la serie 11 porta in dotazione l'ultima versione dell'interfaccia grafica OriginOS 3 basata su Android 13.

Fotocamera

Il comparto fotografico è il settore che più differisce tra i due. iQOO 11 è equipaggiato con una tripla fotocamera da 50+13+8 MP con sensore principale Samsung GN5 e OIS abbinato ad un modulo ultra-grandangolare e un teleobiettivo 2x. Per quanto riguarda iQOO 11 Pro, la tripla fotocamera è da 50+50+13 MP con sensore principale Sony IMX866 e OIS, un ultra-grandangolare Samsung JN1 con FoV da 150° e un teleobiettivo con zoom ottico 3x e OIS. Su entrambi i modelli troviamo il nuovo ISP vivo V2, che porta ovviamente importanti ottimizzazioni in termini di foto e video. La selfie camera resta un'unità da 16 MP su entrambi i dispositivi.

Scheda tecnica iQOO 11

Dimensioni di 164,9 x 77,1 x 8,4/8,7 mm e peso di 205/208 grammi

Display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Quad HD+ (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 518 PPI, HDR10+ e LTPO 4.0 con refresh rate a 144 Hz

(3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 518 PPI, HDR10+ e LTPO 4.0 con refresh rate a Sensore d'impronte ottico nel display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510)

3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W

con ricarica rapida a supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/Beidou/GLONASS/Galileo, NFC, USB Type-C 2.0

tripla fotocamera da 50+13+8 MP f/1.9-2.5-2.2 con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo 2x

f/1.9-2.5-2.2 con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo 2x selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 speaker stereo

sistema operativo Android 13 con OriginOS 3

Scheda tecnica iQOO 11 Pro

Dimensioni di 164,8 x 75,3 x 8,9/9,1 mm e peso di 210/213 grammi

Display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Quad HD+ (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 518 PPI, HDR10+ e LTPO 4.0 con refresh rate a 144 Hz

(3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 518 PPI, HDR10+ e LTPO 4.0 con refresh rate a Sensore d'impronte a ultrasuoni nel display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510)

3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 200W , wireless a 50W e inversa a 10W

con ricarica rapida a , wireless a e inversa a 10W supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/Beidou/GLONASS/Galileo, NFC, USB Type-C 2.0

tripla fotocamera da 50+50+13 MP f/1.8-2.3-2.5 con OIS, ultra-grandangolare a 150° e teleobiettivo 3x con OIS

f/1.8-2.3-2.5 con OIS, ultra-grandangolare a 150° e teleobiettivo 3x con OIS selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 speaker stereo

sistema operativo Android 13 con OriginOS 3

iQOO 11 e 11 Pro – Prezzo e data di uscita

iQOO 11 e 11 Pro sono stati annunciati l'8 dicembre in Cina a prezzi che partono da 519€ fino a 683€ per il modello base e da 683€ fino a 819€ per quello Pro. Ecco la lista integrale:

iQOO 11 8/128 GB – 519€ (3.799 yuan) 8/256 GB – 560€ (4.099 yuan) 12/256 GB – 601€ (4.399 yuan) 16/256 GB – 642€ (4.699 yuan) 16/512 GB – 683€ (4.999 yuan)

iQOO 11 Pro 8/256 GB – 683€ (4.999 yuan) 12/256 GB – 751€ (5.499 yuan) 16/512 GB – 819€ (5.999 yuan)



