Il prossimo flagship di Nubia avrà una fotocamera gigantesca!

Ormai il mondo degli smartphone sta puntando sempre di più sulle fotocamere, con soluzioni stellari in grado di offrire scatti mozzafiato. I vari brand cercano di offrire migliorie sempre nuove e tra questi troviamo alcuni nomi irriducibili, che si sono sempre distinti proprio per l'attenzione al comparto fotografico. Come Nubia, ormai ampiamente specializzata in Camera Phone, che ora torna sotto i riflettori con un nuovo flagship dotato di una fotocamera decisamente enorme.

Nubia Z60 o Z50S Ultra: il nuovo top di gamma nella prima immagine (con una fotocamera enorme)

Crediti: DigitalChatStation (Weibo)

Tramite il social cinese Weibo, il leaker DigitalChatStation ha pubblicato una foto che immortalerebbe il prossimo top di gamma di Nubia, affiancato dall'attuale Z50S Pro. Il design dei due dispositivi, osservando il frame perimetrale, è praticamente identico: per questo motivo è probabile che il dispositivo sia un ipotetico Nubia Z50S Ultra, piuttosto che il futuro modello Z60. Comunque ciò che colpisce non è di certo il design ma il colossale modulo fotografico del nuovo dispositivo.

Stando all'insider il comparto comprenderebbe il tanto chiacchierato sensore Sony IMX989 da 50 MP con 1″ di diagonale. Sicuramente un bel passo avanti rispetto al modulo IMX800 da 1/1,49″ visto a bordo di Z50S Pro. Similmente a quest'ultimo ritroveremo uno degli elementi fondamentali di Nubia ossia una lente da 35 mm. Lo scopo di quest'ultima, sempre presente a bordo dei vari top del brand, è quello di restituire un'inquadratura simile allo sguardo umano.

Crediti: Sony

In base alle parole di DigitalChatStation sembra che Nubia sia attualmente al lavoro per ridurre le dimensioni o almeno per cercare di ottimizzarle al meglio. Il telefono uscirà quando anche aspetto sarà limato, quindi è probabile che il debutto avverrà entro fine anno. Come sottolineato poco sopra, viste le somiglianze i media propendono per un Nubia Z50S Ultra più che per un modello completamente inedito (ma ovviamente l'ultima parola spetta alla casa cinese).

