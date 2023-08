Huawei Mate 60 Pro ufficiale: arriva a sorpresa il nuovo top di gamma

Come un fulmine a ciel sereno, Huawei Mate 60 Pro è stato presentato ufficialmente, rompendo qualsiasi pronostico che era stato fatto sul suo esordio. Per la prima volta in anni, la compagnia ha deciso di sorprendere tutti e presentare in maniera improvvisa il nuovo top di gamma della famiglia Mate. Solitamente uno smartphone del genere è preceduto da un periodo di qualche settimana dove l'azienda ne anticipa l'uscita con i teaser di turno, ma non è questo il caso.

Huawei sorprende tutti e presenta ufficialmente Mate 60 Pro: tutte le novità

Design e display

Crediti: Huawei

Huawei Mate 60 Pro si presenta come ce lo aspettavamo, mantenendo il modulo fotografico circolare al centro della scocca ma riadottando lo Space Ring Design visto sull'ultima volta con la serie Mate 40. Visivamente parlando, una delle novità principali è rappresentata dalla scocca posteriore, dove Huawei ha adottato una doppia finitura che divide la parte superiore con quella inferiore. È disponibile in quattro colorazioni: Yachuan Green, Baisha Silver, Nannuo Purple e Yadan Black, per dimensioni di 163,65 x 79 x 8,1 mm e un peso di 225 grammi con certificazione IP68.

L'altra novità la troviamo davanti nello schermo, con una scelta piuttosto controversa: abbandonare il notch in favore di un triplo punch-hole mai visto prima. Questo per mantenere il riconoscimento facciale 3D, funzione più che gradita, anche se siamo certi che in molti avrebbero preferito vedere mantenuto il notch di scorsa generazione. Quello utilizzato è un pannello AMOLED da 6,82″ Full HD+ (2.720 x 1.260 pixel) con tecnologia LTPO da 1 a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz, con protezione proprietaria Huawei Kunlun di seconda generazione e lettore d'impronte al di sotto.

Crediti: Huawei

Specifiche tecniche

Il fatto che l'annuncio di Huawei Mate 60 Pro non sia ancora quello definitivo lo si capisce dal fatto che non viene specificato il SoC utilizzato. Non è dato sapere se sia di Qualcomm, di MediaTek o se questa mancanza di informazioni sia da ricondurre alla volontà di tornare ai SoC Kirin per la prima volta dal 2020, annuncio che potrebbe arrivare più avanti nel tempo.

Secondo le immagini che stanno circolando sui social, Mate 60 Pro si baserebbe sull'inedito Kirin 9000s. In un'immagine viene indicata una CPU octa-core 4 x 2,15 GHz + 4 x 1,53 GHz, mentre in un'altra una CPU octa-core 1 x 2,62 GHz + 3 x 2,15 GHz + 4 x 1,53 GHz; in entrambi i casi, la GPU è proprietaria ed è la GPU Maleoon 910. Sarebbe prodotto a 5 nm, e qui viene il dubbio: chi l'ha prodotto? Causa ban, Huawei non può farsi stampare i SoC né da TSMC né da Samsung, e il chipmaker cinese SMIC è fermo ai 7 nm. Inoltre, il Kirin 9000 del 2020 aveva una CPU octa-core che arrivava a 3,13 GHz, e le specifiche indicate per questo 9000s sarebbero un passo indietro rispetto anche a Mate 50 Pro e il suo Snapdragon 8+ Gen 1.

Cosa sappiamo ufficialmente, quindi? Lato memorie, Mate 60 Pro ha 12 GB di RAM e 256/512 GB/1 TB di ROM con espandibilità tramite NanoSD fino a 256 GB, così come una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 88W, wireless a 50W e inversa a 20W. Il reparto connettività include Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC, GPS a doppia frequenza, sensore IR ma soprattutto la comunicazione satellitare con possibilità di effettuare anche chiamate laddove non c'è segnale (oltre a inviare SMS).

Il software è basato su HarmonyOS 4.0, ci sono speaker stereo Huawei Histen e ovviamente la fotocamera XMAGE, una tripla configurazione da 50+12+48 MP f/1.4-2.2-3.0. Il sensore principale è dotato di apertura variabile f/1.4-4.0 e stabilizzazione ottica OIS, ad affiancarlo c'è un ultra-grandangolare e un teleobiettivo/macro con OIS, zoom ottico 3.5x e digitale 100x. Infine, la selfie camera è una 13 MP f/2.4 e c'è un sensore per la rilevazione della profondità.

Prezzo e disponibilità

Huawei Mate 60 Pro è disponibile in Cina a un prezzo di listino a partire da 6.999 CNY, circa 887€, per la versione da 12/512 GB. Mancano informazioni sull'eventuale disponibilità sul mercato Global, non appena ne sapremo di più non mancheremo di farvelo sapere.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le