È tempo di saldi su Geekmall: risparmia fino a 200€ sulle power station FOSSiBOT e Bluetti

Per una gita fuori porta, un viaggio on the road o magari per il campeggio: quale che sia la tua idea di vacanza le Power Station FOSSiBOT e Bluetti ti accompagnano anche ora che l'estate sta lentamente volgendo al termine. Questi sono gli ultimi giorni per approfittare degli sconti di Geekmall: lo store propone una serie di soluzioni super convenienti, tutte in offerta con codice sconto e spedizione rapida direttamente dall'Europa!

Le Power Station FOSSiBOT e Bluetti diventano ancora più convenienti con questi Coupon Geekmall

Crediti: FOSSiBOT

Tra le occasioni targate Geekmall troviamo l'intramontabile FOSSiBOT F2400: si tratta di una Power Station completa a tutto tondo, disponibile in offerta lampo e con codice sconto al prezzo di 929,9€. Parliamo di un modello ad alta potenza, da 2400W, alimentato da una batteria da 2048Wh (una soluzione LifePO4 con oltre 3500 cicli di utilizzo). Grazie al supporto alla ricarica ultra rapida bastano meno di 2 ore e la Power Station è pronta per l'utilizzo. Il dispositivo offre 6 prese CA, 6 porte USB e 4 porte CC per un totale di 16 dispositivi da alimentare in contemporanea.

Se invece non badate a spese e puntate al massimo dalla vostra Power Station, allora il modello FOSSiBOT F3600 è la soluzione che fa al caso vostro. In questo caso il prezzo sale a 1799,9€ (con uno sconto di 200€ con coupon), ma le performance sono di tutt'altra fascia. Parliamo infatti di una stazione con una potenza di 3600W ed una batteria da 3840Wh (fino a 6500 cicli di ricarica) in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente. Inoltre è presente il supporto alla ricarica con pannello solare (da 2000W): questa, insieme a quella della porta AC è in grado di offrire un totale di 4200W di potenza in entrata, per una ricarica ultra-rapida in appena 1,5 ore.

Infine è in offerta anche il modulo batteria Bluetti B300, utile per potenziare le power station AC300, AC200Max, AC200P ed EB200. Tuttavia può essere utilizzato anche in autonomia grazie alla presenza di una porta USB-C da 100W, un'uscita per auto da 12V 10A ed una porta aggiuntiva USB-A. Inoltre è presente il supporto MPPT per la ricarica rapida tramite energia solare (per un massimo di 200W). Insomma, un dispositivo utile sia da solo o in aggiunta ad una delle stazioni Bluetti.

