Onson G20 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti del momento, a meno di 90€

Entrare nel mondo dei robot aspirapolvere non è mai stato così facile, grazie a Onson G20: un vacuum cleaner economico ma con funzione di lavapavimenti, in grado di regalare tante soddisfazioni ed offrire un valido supporto nella pulizia della casa. Grazie al nuovo coupon di GShopper il prezzo scende sotto i 90€ e c'è anche la spedizione EU gratuita!

Il robot aspirapolvere Onson G20 è un modello ultra economico con lavapavimenti integrato e costa meno di 90€

Nonostante il prezzo contenuto, Onson G20 è un robot aspirapolvere completo a tutto tondo. Non solo spazza i pavimenti (con una potenza di aspirazione di 1400 PA) ma è dotato anche della funzione di lavaggio, per la massima igiene. È presente un serbatoio per l'acqua da 230 ml ed un contenitore per lo sporto da 200 ml. Il vacuum cleaner è alimentato da una batteria da 2.600 mAh (fino a 100 minuti di autonomia) ed è compatibile con gli assistenti smart Alexa e Google. Il dispositivo può essere controllato tramite app e comandi vocali.

Il robot aspirapolvere 2 in 1 Onson G20 è disponibile in offerta con coupon su GShopper a soli 86,9€: una cifra davvero accessibile per un robottino che lava e aspira, senza contare la spedizione gratis dall'Europa (che rendere l'acquisto ancora più vantaggioso). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

