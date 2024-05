L’AI di Adobe Firefly arriva anche in Lightroom: ecco cosa può fare

Adobe sembra essere particolarmente decisa a rendere l’intelligenza artificiale di Firefly il suo prodotto di punta, integrandolo in tutte le applicazione della suite Creative Cloud. L’ultima, in ordine di tempo, è Lightroom: la celebre app di editing fotografico che oggi guadagna nuova funzionalità proprio grazie all’integrazione con l’AI generativa della compagnia statunitense.

Generative Remove arriva in Lightroom per semplificare l’editing fotografico

Adobe Firefly arriva oggi in Lightroom con la nuova funzione Generative Remove, uno strumento con intelligenza artificiale che permette a tutti di rimuovere oggetti indesiderati da qualsiasi foto con un solo click. Questa nuova funzione, disponibile da oggi in accesso anticipato, abbina in modo intelligente l’area rimossa con generazioni di pixel perfette con risultati sorprendenti, realistici e di alta qualità.

Inoltre, lo strumento Lens Blur che permette di creare degli effetti di sfocatura realistici nelle foto tramite l’intelligenza artificiale, oggi è disponibile per tutti con una serie di preset che permetteranno di ottenere il risultato desiderato con un solo click. Tra le altre novità troviamo anche una nuova ottimizzazione dell’HDR e l’accesso istantaneo alla libreria fotografica condivisa tra desktop e mobile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le