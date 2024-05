Questo controller funziona con Android e iOS e costa solo 35€!

Un controller orizzontale per smartphone, compatibile sia con Android che con iOS e disponibile ad un prezzo stracciato? L’occasione arriva da Banggood con GameSir X2s: si tratta del gamepad per telefono più conveniente del brand, in offerta con coupon ad un prezzo imperdibile!

GameSir X2s è il controller per smartphone economico e conveniente, ad un prezzo top!

Crediti: GameSir

Con questa promozione targata Banggood bastano solo 35€ per portarti a casa GameSir X2s, il controller da gaming con Type-C perfetto sia per smartphone Android che per iPhone (con una lunghezza massima di 168 mm). Il dispositivo si collega al telefono tramite USB-C e di conseguenza è compatibile solo con iPhone 15 e modelli superiori; lo stesso vale anche per i device Android, ma ormai quasi tutti sono equipaggiati con una porta USB-C. Il pad è dotato di croce direzionale, una pulsantiera ABXY, due stick analogici con Hall Effect, quattro pulsanti dorsali e altri quattro tasti per varie funzioni. In particolare gli stick sono realizzati appositamente per evitare problemi di drifting. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

