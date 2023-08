OPPO Watch 4 Pro ufficiale con Snapdragon W5, ECG e tanta eleganza

Come anticipato dalla stessa azienda, l'evento di agosto ha visto protagonista non solo il nuovo pieghevole Find N3 Flip, ma anche un'ulteriore aggiunta per quanto riguarda la gamma di indossabili premium del marchio cinese. OPPO Watch 4 Pro è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato: ecco tutte le novità!

OPPO Watch 4 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile premium

Design e display

Crediti: OPPO

Ancora una volta la casa cinese ha optato per uno schermo di forma quadrata, come per i precedenti modelli. Il nuovo OPPO Watch 4 Pro non fa una piega in fatto di eleganza: bello, stiloso e realizzato con materiali premium (acciaio inossidabile per la cassa, ceramica per la scocca inferiore). Lungo il bordo sono presenti due pulsanti fisici, di cui un rotante. Il corpo misura 50,1 x 38,3 x 12,85 mm per un peso di 52,3 grammi (senza cinturino). Massima attenzione per il display, un'unità AMOLED da 1,91″ con tecnologia LTPO, risoluzione di 496 x 378 pixel ed un vetro protettivo con curvatura 3D.

Specifiche e funzioni

Crediti: OPPO

Il cuore di OPPO Watch 4 Pro è lo Snapdragon W5, uno degli ultimi chipset di Qualcomm pensati per i dispositivi indossabili. Questo è accompagnato dal co-processore Hengxuan 2700, soluzione dedicata alla gestione della modalità a basso consumo. Lato memorie sono presenti 2 GB di RAM e 32 GB di storage mentre la batteria a bordo sale a 570 mAh, per un'autonomia fino a 5 giorni con un utilizzo regolare e fino a 2,5 giorni con un utilizzo intenso. Presente all'appello anche la ricarica rapida: bastano 10 minuti di carica per 24 ore di utilizzo (mentre la batteria è pronte completamente in circa 65 minuti).

Per quanto riguarda le funzioni dedicate al fitness sono presenti oltre 100 modalità sportive; per la salute abbiamo il monitoraggio dell'attività cardiaca (con il nuovo sensore a 8 canali), il rilevamento dei valori SpO2 (con sensore a 16 canali), l'elettrocardiogramma ECG, la misurazione della temperatura e il controllo del sonno (con l'analisi del russamento). È presente anche un widget glucometro per visualizzare in tempo reale i valori della glicemia, ma si tratta di una funzione da integrare con un misuratore di terze parti con funzionalità smart. Infine abbiamo la possibilità di effettuare un “esame” completo di tutti i parametri fisici con un singolo click (bastano 60 secondi).

Crediti: OPPO

Completano il quadro il supporto eSIM, le chiamate Bluetooth (sono presenti speaker e microfono), l'NFC per i pagamenti, il GPS, la funzione di chiave/telecomando per auto e il supporto ad oltre 85 applicazioni.

OPPO Watch 4 Pro – Prezzo e uscita

Il nuovo OPPO Watch 4 Pro ha debuttato in Cina durante l'evento del 29 agosto, al prezzo di circa 291€ al cambio attuale (ossia 2299 CNY) per la versione con cinturino in gomma fluorurata. La variante con cinturino in vera pelle costa intorno ai 316€ al cambio, 2499 CNY in patria. Per ora l'azienda non ha ancora svelato dettagli in merito all'uscita in Europa (dita incrociate, visto che il precedente modello non è arrivato alle nostre latitudini).

