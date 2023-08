TCL 40 NXTPAPER 4G/5G ufficiali in Italia: un display a colori simile alla carta

L'innovativo display targato TCL si espande ora a nuovi formati e debutta a bordo degli smartphone della serie 40. TCL 40 NXTPAPER e 40 NXTPAPER 5G sono i primi telefoni al mondo con questa particolare tecnologia a colori, che permette di beneficiare di un'esperienza simile alla carta. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita di nuovi dispositivi del brand.

TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi smartphone

Crediti: TCL

Il debutto degli smartphone NXTPAPER è un passo avanti importante per TCL, che porta la sua tecnologia di visualizzazione proprietaria anche a bordo degli smartphone (dopo essere stata disponibile su alcuni tablet e laptop della compagnia). Dopo un primo avvistamento durante il MWC 2023 di Barcellona, lo schermo NXTPAPER arriva a bordo di ben due telefoni Android, con tanto di supporto al 5G.

Per quanto riguarda la tecnologia di TCL, si tratta di schermi confortevoli e con certificazione TUV (per le ridotte emissioni di luce blu), in grado di offrire un'esperienza simile alla carta seppur mantenendo il bilanciamento di colori originale; è presente un sensore per la luminosità automatica e la temperatura del colore in base all'ora e all'ambiente, in modo da offrire un'esperienza adeguata (con una luce soffusa di notte).

Crediti: TCL

Il display dello smartphone offre inoltre una funzionalità antiriflesso ottenuta producendo una texture opaca simile alla carta. Abbinato a una funzione anti-impronte, rende più confortevole che mai la lettura e, al tempo stesso, permette la visione in una giornata particolarmente soleggiata. Il display a colori è dotato di un'interfaccia utente NXTPAPER appositamente progettata, che offre agli utenti la flessibilità di scegliere tra i colori o un'esperienza in bianco e nero in base alle proprie preferenze.

TCL 40 NXTPAPER

Crediti: TCL

Si parte con TCL 40 NXTPAPER, modello dotato di connettività 4G LTE. Il dispositivo offre uno schermo da 6,78″ Full HD+ a 90 Hz, speaker stereo e audio 3D Powered by DTS per un'esperienza audiovisiva completa. Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP accompagnato da un ultragrandangolare da 5 MP ed un modulo macro da 2 MP; frontalmente, nel punch hole centrale, abbiamo una selfie camera da 32 MP.

Crediti: TCL

Il pannello presente il supporto alla T-Pen (venduta separatamente) per prendere appunti e fare schizzi con un'effetto finale simile alla carta. Lo smartphone arriva nella configurazione da 8/256 GB, con la possibilità di espandere la RAM virtualmente (fino ad altri 8 GB aggiuntivi). La batteria è un'unità da 5.010 mAh con ricarica da 33W mentre il chipset a bordo è il SoC Helio G88 di MediaTek. TCL 40 NXTPAPER arriverà a fine settembre, al prezzo di 199,9€.

TCL 40 NXTPAPER 5G

Crediti: TCL

Oltre al modello base è presente anche la variante dedicata al nuovo standard di connettività, TCL 40 NXTPAPER 5G. Cambia il look, così come il display: in questo caso abbiamo un pannello da 6,6″ HD+ a 90Hz con notch a goccia. Lato memorie è presente un'unica versione da 6/256 GB, con la possibilità di aggiungere 6 GB di Virtual RAM. Il tutto è mosso dal chipset Dimensity 6020 di MediaTek ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15W. Per le fotocamere abbiamo un triplo modulo da 50 + 2 + 2 MP con un sensore per la profondità ed un obiettivo macro mentre per la selfie camera è presente un'unità da 8 MP. Il nuovo TCL NXTPAPER 5G arriverà in Italia a novembre, al prezzo di 249,9€.

