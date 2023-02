TCL, tra serie 40 e occhiali smart AR: tutte le novità del MWC 2023

In occasione del MWC 2023 TCL ha annunciato diversi nuovi prodotti, tra cui smartphone, tablet e device connessi. La nuova Serie TCL 40 contribuisce a rendere accessibile a tutti la connessione 5G con il modello 40R 5G e ovviamente non mancano modelli votato alla tecnologia 4G ossia 40 SE, 408, 406, 405 e 403. Le novità continuano con i due nuovi tablet 4G, TCL NXTPAPER 11 entrambi equipaggiati con display che mirano a non compromettere la salute degli occhi.

Tutte le novità TCL in occasione del MWC 2023

Serie TCL 40

La nuova Serie TCL 40 si compone di diversi smartphone: TCL 40 R 5G, TCL 40SE, TCL 408, TCL 406, TCL 405 e TCL 403. Supportato dalle partnership con gli operatori, il modello 5G continua la mission del brand di fornire il nuovo standard di connettività a prezzi accessibili a tutti, mentre la linea di smartphone 4G offre un pacchetto di funzionalità completo ad un ottimo prezzo.

TCL 406: Android 13 e connettività 4G a un prezzo super accessibile

Dotato di una capiente batteria da 5000 mAh, TCL 406 offre fino a 2 giorni di autonomia e per coloro che amano le serie tv, il display TCL NXTVISION da 6,6″ HD+ permetterà di immergersi nei propri contenuti preferiti, mentre i doppi altoparlanti regalano una sensazione di suono surround per migliorare ulteriormente l'esperienza.

Esperienza potenziata a prezzi accessibili con TCL 405 e TCL 403

Lo scopo dei nuovi modelli TCL 405 e 403 è quello di offrire un'esperienza unica con un budget contenuto. Il duo di smartphone è dotato di connettività 4G ed è alimentato da Android 12 Go Edition. TCL 405 è dotato di un ampio display e doppi altoparlanti, mentre TCL 403 possiede tutte le caratteristiche essenziali a un prezzo super competitivo.

5G a prezzi accessibili

Per chi desidera uno smartphone 5G ma non vuole spendere troppo, la risposta è TCL 40R 5G. Serie TV, video e film possono essere goduti in HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz su un ampio display da 6,6″. Il resto del pacchetto comprende una tripla fotocamera da 50 MP ed un processore Dimensity 700 di MediaTek, ovviamente con il supporto alla connettività 5G. La batteria è un'unità da 5000 mAh, mentre la funzionalità intelligente Sleep Smart Charging si occupa di ricaricare il telefono al momento opportuno, senza deteriorare la batteria.

TCL NXTURBO

TCL 40R 5G e TCL 40SE beneficiano del nuovo software di miglioramento del display NXTURBO, che ottimizza le prestazioni della GPU del 30% e riduce il consumo energetico fino al 17%. Grazie a questa novità i due terminali sono in grado di gestire lo streaming senza ritardi, il tutto assicurando un impatto minimo sulla durata della batteria.

Gli algoritmi di elaborazione grafica ottimizzati rendono più fluido lo scorrimento delle immagini e, per chi è alla ricerca di potenza di gioco, TCL NXTURBO contribuisce a garantire un'inquadratura completa e un'esperienza di gioco più realistica. Perfetto anche per lo streaming live e la riproduzione di video online, NXTURBO migliora l'efficienza di rendering fino al 50%.

La nuova tecnologia TCL NXTURBO sarà disponibile sui modelli 40 R 5G e 40 SE a partire da marzo 2023.

TCL NXTPAPER 2.0, TCL NXTPAPER 11 e TCL TAB 11: luminosità del display e massima cura degli occhi

TCL continua a migliorare la tecnologia NXTPAPER con aggiornamenti al software e all'hardware. La nuova tecnologia TCL NXTPAPER 2.0 offre display ancora più luminosi e performanti, proteggendo al contempo la salute degli occhi.

Presente sui nuovi tablet TCL NXTPAPER, NXTPAPER 2.0 offre una luminosità superiore del 150% rispetto alla tecnologia precedente, fino a 500 nit. Inoltre, supera i livelli di riduzione della luce blu certificati da TÜV grazie al filtraggio a livello hardware, mettendo al primo posto la salute degli occhi senza ingiallire lo schermo. Inoltre, il sensore automatico regola la temperatura del colore in base all'ambiente e all'ora, offrendo un'esperienza di visione e lettura ancora più confortevole.

Grazie a NXTPAPER 2.0, il display 2K da 11″ di TCL NXTPAPER 11 offre un'immagine chiara e limpida, con AI Visual Boost che rende i colori più vivaci e realistici. Il tablet punta forte anche sulla multimedialità con una fotocamera anteriore grandangolare da 8 MP per le videochiamate o sessioni di scrittura con la T-pen opzionale. Inoltre, è dotato di una batteria da 8000mAh e di ricarica inversa nel caso servisse un boost di energia a qualche altro dispositivo.

Per coloro che preferiscono un’esperienza di tablet più tradizionale, TCL TAB 11 è il prodotto perfetto. Dotato di un display NXTVISION da 11″ 2K e quattro altoparlanti regala una visione sempre ottimale e con un peso di soli 462 grammi e un design sottile da 6,9 mm, il nuovo TAB 11 si adatta a tutte le borse. Per chi invece è solito utilizzare il proprio tablet tra le mura domestiche, il dispositivo è stato lanciato nelle varianti LTE e Wi-Fi.

Smartphone TCL NXTPAPER

Tra le novità di TCL al MWC 2023 abbiamo anche il primo smartphone NXTPAPER, una soluzione caratterizzata da un ampio display con la medesima tecnologia dei cugini tablet (ed un ntoch a goccia per la fotocamera selfie). In questo modo è possibile beneficiare di immagini migliorate, contenuti multimediali limpidi, ma senza andare ad impattare sulla vista. L'affaticamento degli occhi viene ridotto per tutta la famiglia: se lo smartphone finisce tra le mani dei più piccoli, potranno giocare e vedere video senza problemi per gli occhi.

Al momento il primo telefono TCL con tecnologia NXTPAPER è ancora allo stato di prototipo: probabilmente ne sapremo di più nel corso dell'anno.

Occhiali smart AR

Oltre al primo dispositivo mobile con tecnologia NXTPAPER, il MWC 2023 vede tra i suoi protagonisti anche i primi occhiali smart AR di TCL. Si tratta, allo stato attuale, di un prototipo di occhiali intelligenti in grado di offrire varie funzionalità. Il dispositivo è mosso dal chispt Snapdragon XR2, posizionato all'interno della parte terminale della stanghetta sinistra; al lato opposto abbiamo una batteria capiente.

Tra le funzioni abbiamo la traduzione in tempo reale: gli occhiali sono in grado di tradurre le parole dell'interlocutore in modo preciso, grazie all'ausilio dei microfoni ad alta precisione incorporati. Presente all'appello una fotocamera integrata per scattare immagini semplicemente con un tocco delle aste. A proposito di queste ultime, parte della loro superficie è touch (per sfruttare i controlli di swipe e tocco).

Le lenti includono pannelli mini LED con una luminosità di picco fino a 1000 nit; inoltre c'è la possibilità di inserire delle lenti graduate, in modo che tutti possano beneficiare dei nuovi occhiali smart AR TCL. Comunque allo stato attuale si tratta di un prototipo e non è dato di sapere quando arriverà effettivamente sul mercato questa novità targata TCL.

Più dispositivi connessi per l'ecosistema mobile

Oltre agli smartphone e ai tablet, la linea di dispositivi intelligenti di TCL si amplia per offrire un ecosistema sempre più completo e performante.

I nuovi auricolari con tecnologia di cancellazione del rumore TCL MOVEAUDIO Neo si collegano al meglio ai nuovi smartphone della Serie TCL 40 o ai tablet TCL. Con un suono potenziato di 25 dB per i bassi e quattro modalità di equalizzazione per una chiarezza cristallina, le TWS permettono agli utenti di godere del suono nella maniera più realistica possibile. Inoltre, la cancellazione del rumore di chiamata a doppio microfono (ENC) e la cancellazione attiva del rumore (ANC) eliminano in modo efficiente i suoni ambientali, aiutando gli utenti a concentrarsi anche in luoghi rumorosi.

Per coloro che lavorano a distanza o in viaggio e sono alla ricerca di una connessione veloce, potenziata e sicura, TCL propone LINKZONE 5G MW512. La sua rete 5G Sub-6 GHz fornisce Internet ultraveloce in un dispositivo portatile, e grazie al suo design sottile il router è perfetto sia tra le mura domestiche che in viaggio. Inoltre, il look elegante e il touchscreen intuitivo lo rendono facile da usare e da installare.

TCL LINKZONE MW63 è perfetto invece per chi cerca un Wi-Fi 4G affidabile per l'uso quotidiano. La velocità di download fino a 300 Mbps e upload fino a 50 Mbps offre la sensazione di essere in ufficio anche quando si lavora da casa o in viaggio. Inoltre, essendo la prima soluzione Wi-Fi mobile CAT6 al mondo con compatibilità eSIM, rende più facile che mai passare da un operatore all'altro.

Prezzi e disponibilità

Di seguito trovate prezzi e disponibilità dei nuovi modelli della serie TCL 40:

TCL 40 R 5G – disponibile a partire da 239,9€ sugli operatori telefonici

TCL 40 SE – disponibile a partire da 219,9€ nella versione 6/256 GB e 179,9€ nella versione 4/128 GB

TCL 408 – disponibile a partire da 149,9€

TCL 406 – disponibile a partire da 129,9€ sugli operatori telefonici

TCL 405 – disponibile a partire da 119,9€

TCL 403 – disponibile a partire da 89,9€

TCL NXTURBO – disponibile tramite aggiornamenti OTA nel corso dell'anno

I prezzi possono variare a seconda del Paese: non appena ne sapremo di più per quanto riguarda il mercato italiano vi informeremo con tutti i dettagli.

I nuovi dispositivi TCL NXTPAPER 11, TCL TAB 11 e TCL MOVEAUDIO Neo saranno disponibili nella prima metà del 2023.

