MIUI 14 Global ufficiale: novità e quali modelli si aggiorneranno

In occasione del MWC 2023, l'annuncio dei nuovi Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite (e di accessori come Watch S1 Pro e Buds 4 Pro) è stato accompagnato da quello della MIUI 14 Global. I modelli della serie 13 saranno i primi a portare la nuova versione della MIUI sugli scaffali dei mercati occidentali, a cui seguiranno tutti gli altri modelli compatibili con il major update. Vediamo quindi quali sono le sue novità e quali smartphone del catalogo Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l'aggiornamento.

Xiaomi annuncia la MIUI 14 Global al MWC 2023

Tutte le novità

Sulla scia dei precedenti aggiornamenti, Xiaomi ha ulteriormente affinato la MIUI 14 con l'ottimizzazione della memoria, comprimendo lo spazio di sistema e le app utilizzate di meno per un risparmio di oltre 7 GB. In termini di personalizzazione, sono state aggiunte le cartelle grandi, utili per raggruppare le icone in modo diverso e indivudarle in maniera semplificata. C'è poi la comoda funzione di riconoscimento del testo (con supporto all'italiano), con cui estrarre il testo dalle immagini presenti in galleria per poterlo copia/incollare altrove. Xiaomi ha migliorato anche l'ecosistema, potendo far interagire smartphone e tablet per sincronizzare app, trasferimento file e drag-and-drop fra schermi (compatibile con serie 13 e Pad 5).

Quali modelli si aggiorneranno

Scarica la nuova MIUI 14

Ecco la roadmap ufficiale di Xiaomi per l'aggiornamento alla MIUI 14 Global:

Q1 2023 Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12X Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 11 Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11 Lite Xiaomi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi 11i Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro Redmi 10 5G

Q2 2023 TBA

Q3 2023 TBA



