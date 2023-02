Xiaomi Watch S1 Pro e Buds 4 Pro ufficiali al MWC 2023: prezzi e disponibilità

Non solo smartphone per il colosso tech cinese: durante l'evento in occasione della fiera di Barcellona, la compagnia di Lei Jun ha rimpolpato anche la sua gamma di accessori. Xiaomi Watch S1 Pro, Buds 4 Pro ed Electric Scooter 4 Ultra sono stati lanciati ufficialmente in Europa e in Italia al MWC 2023: ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo e alla disponibilità per il nostro paese.

Xiaomi Watch S1 Pro e Buds 4 Pro ufficiali in versione Global: tutte le novità ed il prezzo dei nuovi accessori | MWC 2023

In realtà la presenza degli accessori Xiaomi è stata anticipata già nelle scorse settimane da un noto insider, quindi si è trattato di una sorpresa a metà. A distanza di un bel po' di tempo dall'uscita in Cina, ecco che finalmente anche i Mi Fan italiani possono mettere le mani su Xiaomi Watch S1 Pro: si tratta di uno smartwatch elegante, dall'espetto e dai materiali premium.

Il dispositivo è dotato di un display tondo AMOLED da 1,47″ con risoluzione HD ed un corpo in acciaio, con una corona rotante ed un tasto subito sotto di essa. A sottolineare la natura premium dell'accessorio abbiamo anche un vetro protettivo in vetro zaffiro. Tra le varie caratteristiche troviamo microfono e speaker (per le chiamate Bluetooth), il GPS, l'NFC, il supporto alla ricarica wireless e l'impermeabilità fino a 5 ATM.

Ovviamente non mancano una sfilza di modalità sportive (oltre 100), il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il solito pacchetto dedicato alla salute (frequenza cardiaca, sonno, stress) a cui si aggiunge anche il rilevamento della temperatura corporea.

Anche gli auricolari Bluetooth Xiaomi Buds 4 Pro arrivano finalmente alle nostre latitudini, in versione Global, con un look davvero stiloso dalla doppia finitura sia opaca che metallizzata, uno stile lucciante e ottime caratteristiche. Si tratta di cuffiette TWS in-ear con driver dinamici da 11 mm, supporto all'audio spaziale a 360°, cancellazione attiva del rumore ANC fino a 48 dB, Hi-Res Wireless e LHDC 4.0. C'è il supporto alla ricarica wireless e l'autonomia sale fino a 9 ore (5 ore, con la cancellazione del rumore attivata).

C'è poi Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, il nuovo monopattino della compagnia e il primo di Xiaomi a essere fornito di un sistema a doppia sospensione (e di una maggiore altezza del telaio) che fornisce una guida più sicura e stabile anche sui terreni accidentati. Inoltre, è dotato di gomme Xiaomi DuraGel da 10″ autosigillanti e anti-foratura.

Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro è stato lanciato al MWC 2023 e arriva in Italia al prezzo di 299,99€, mentre per le cuffie true wireless Buds 4 Pro di 249,99€; niente da fare per il monopattino Electric Scooter 4 Ultra, che non sarà disponibile ufficialmente in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il