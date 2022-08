Xiaomi rende “Pro” Watch S1 con tanto di data di uscita

Dopo il buon successo della serie S1 con il modello base e l'Active, Xiaomi vuole ampliare e migliorare la gamma lanciando Watch S1 Pro. Il nuovo smartwatch rappresenta quindi la chiusura del cerchio di un upgrade nelle specifiche tecniche rispetto al passato, ma il prezzo resterà competitivo?

Xiaomi Watch S1 Pro: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il teaser con cui Xiaomi ha mostrato, per la prima volta, il Watch S1 Pro ci svela un orologio non troppo distante da quanto visto con i primi S1 e S1 Active. Quindi, una cassa circolare piuttosto importante in acciaio inossidabile (o in titanio, chissà), ma che cambia la disposizione dei tasti a disposizione, mantenendo una sola corona rotante ed un tasto funzione sotto. I cinturini, a quanto pare, saranno invece in similpelle pregiata. Ciò che salta all'occhio è il display, visto che ce lo presentano più ampio rispetto agli altri due. Immaginiamo che sia sempre una soluzione AMOLED, ma non sappiamo se sarà LTPO come OPPO Watch 3.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Delle caratteristiche e delle specifiche tecniche per Xiaomi Watch S1 Pro sappiamo purtroppo poco o nulla, visto che il brand lo ha solo annunciato esteticamente e per la sua uscita. Immaginiamo o comunque, diamo per scontato di trovare tutto ciò che è presente per Watch S1.

Quindi, microfono e speaker per le telefonate Bluetooth, il GPS Dual-Band, ricarica wireless, tante modalità sportive e i vari monitoraggi della salute costanti. Immaginiamo anche la conferma dell'NFC (che su S1 è solo in Cina) e delle App di terze parti (anche queste solo in patria). Possibile la presenza del Bluetooth 5.3. Dovrebbe restare l'impermeabilità a 5 ATM. Un'aggiunta potrebbe però essere l'ECG, ad oggi inedito per il brand.

Xiaomi Watch S1 Pro – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Watch S1 Pro sarà protagonista dello stesso palco del MIX Fold 2, nuovo pieghevole di Xiaomi e del Pad 5 Pro 12.4, quindi ha una data di uscita fissata al vicino 11 agosto 2022. Non sappiamo se verrà portato in Italia, ma se il primo è giunto da noi, non è escluso possa farlo anche questo. Non si parla di prezzo, ma non immaginiamo sia troppo benevolo per le tasche: possiamo aspettarci una proiezione tra i 250 e i 300€ al cambio.

