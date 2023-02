Honor Magic 5 Pro e Ultimate avranno la stessa ricarica: piccolo passo indietro?

Dopo averci stupito con una serie top di tutto rispetto (con nulla da invidiare ai principali competitor), Honor torna alla carica con una nuova generazione di flagship. In questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme in merito a Honor Magic 5, Magic 5 Pro e Magic 5 Ultimate tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 09/02: una nuova certificazione ha confermato le velocità di ricarica delle batterie di Magic 5 Pro e Magic 5 Ultimate. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Honor Magic 5, 5 Pro e 5 Ultimate: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Design e display

Secondo le prime informazioni trapelate online, il trittico della serie Honor Magic 5 sarà equipaggiati con schermo quad-curved a marchio BOE. Sia su Magic 5 che sui modelli Pro e Ultimate ci sarebbe uno schermo da 6,8″ con tecnologia OLED, HDR10+ ed LTPO, con refresh rate variabile fino a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità massima di 1.100 nits.

Per quanto riguarda il look, un'immagine dal vivo ed uno sketch pubblicato da un insider cinese mostrano il ritorno di un modulo fotografico circolare. All'interno, tre sensori ed il flash LED. Un insider ha realizzato un concept render mostrando quale potrebbe essere l'effetto finale.

Per quanto riguarda il design degli smartphone, per il momento non si hanno indiscrezioni o rumor a riguardo, mentre pare certa la certificazione IP68 contro liquidi e polvere e l'utilizzo di materiali come vetro AG, metallo e pelle vegana.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Come ogni top di gamma di nuova generazione, anche la serie Honor Magic 5 sarebbe mossa dall'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm. Il nuovo SoC è prodotto a 4 nm da TSMC e contiene una rinnovata CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510), una GPU Adreno 740 e memorie di tipo LPDDR5X e UFS 4.0.

Stando alla nuova certificazione 3C (China Compulsory Certification), sia il Magic 5 Pro che il Magic 5 Ultimate avranno una ricarica rapida da 66W grazie al caricatore HW-110600C00. Si tratta, nel caso della versione Ultimate, di un downgrade: il precedente Magic 4 Ultimate infatti era dotato di ricarica rapida da 100W. Ancora ignota, invece, la presenza del supporto per la ricarica wireless.

Per quanto riguarda invece le batterie a disposizione, i rumor indicano la possibilità di avere sul modello 5 Pro una capienza da 5.000 mAh, mentre su Honor Magic 5 Ultimate potremmo trovare una batteria da 4.800 mAh.

Fotocamera

Quello fotografico sarà un comparto di punta per la serie Magic 5, che si doterà di specifiche molto avanzate in ambito camera phone. Partendo dal modello base, Honor Magic 5, dovremmo avere una tripla fotocamera da 54+50+64 MP con sensore principale Sony IMX800 con EIS, teleobiettivo periscopiale IMX758 da 1/2.6″ e ultra-grandangolare OV64B con lenti Free Form.

Passando al modello Pro, si avrebbe una più avanzata fotocamera con inedito sensore principale Sony IMX878 dotato di OIS e con l'aggiunta del sensore ToF Sony IMX516. Inoltre, come con Honor Magic 4, dovrebbe essere mantenuta la capacità di avere uno zoom 100x tramite interpolazione hardware e software.

Infine, il non plus ultra Ultimate sfoggerebbe un sensore Sony IMX989 da 1″ con lenti 8P e OIS, e si parla di un ISP basato sull'intelligenza artificiale, in grado di restituire risultati migliori. Per tutti e tre i modelli, poi, si parla di una selfie camera Sony IMX688 da 13 MP con supporto per la scansione facciale di ultima generazione.

Honor Magic 5 e 5 Pro – Prezzo e uscita

Non c'è ancora una data di presentazione per la serie Honor Magic 5, ma si vocifera che il lancio potrebbe avvenire nel corso del mese di febbraio 2023, con il debutto Global ipotizzato in occasione del MWC 2023 di Barcellona. Il prezzo potrebbe non essere molto differente da quello visto al lancio di Honor Magic 4, ovvero a partire da 899€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il