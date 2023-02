Xiaomi Watch S1 Pro e le TWS Buds 4 saranno al MWC 2023

Non solo smartphone per Xiaomi: la casa cinese avrebbe in programma anche di rinnovare la sua gamma di accessori tech durante la fiera catalana. La gamma Xiaomi 13 debutterà al MWC 2023 ed ora le ultime indiscrezioni rivelano anche l'uscita di Xiaomi Watch S1 Pro e degli auricolari TWS Buds 4 in versione Global: si tratta di dispositivi già presentati in patria e ora in arrivo anche in Europa!

Xiaomi Watch S1 Pro e Buds 4 in arrivo Global al MWC 2023: ecco caratteristiche e prezzi leak

Come anticipato anche poco sopra, Xiaomi Watch S1 Pro ha debuttato in Cina in precedenza (lo scorso agosto). Si tratta di un indossabile premium caratterizzato da uno schermo AMOLED HD da 1,47″, resistenza fino a 5ATM, monitoraggio dell'attività cardiaca ed SpO2, oltre 100 modalità sportive, 500 mAh (per 14 giorni d'autonomia) e ricarica wireless. Un dispositivo top che arriverà ad un prezzo altrettanto top: si parla di 299€ (nelle versioni Silver e Black).

Xiaomi is bringing the Watch S1 Pro to global markets at #MWC23. Pricing starts at €299, Silver and Black.



1.47" AMOLED480 x 480 Display

500 mAh (14 Days) + wireless Charging

5ATM

Pulse and SP02

100 Fitness modes

Watch S1 Pro non sarà l'unico accessorio cinese a diventare Global durante il MWC 2023: i leak riportano anche della presenza delle cuffiette Xiaomi Buds 4. In questo caso parliamo di auricolari True Wireless con audio spaziale, doppio driver magnetico, ANC fino a 40 dB, tanta autonomia; per il prezzo si vocifera di 59€. Anche a questo giro il debutto in patria è già avvenuto (lo scorso dicembre).

Al momento Xiaomi non ha ancora confermato la presenza di questi gadget tech al MWC 2023. Sappiamo che ci sarà la serie 13, molto probabilmente con l'aggiunta del modello 13 Lite. Tuttavia pare che non ci sarà una versione Ultra, almeno per ora.

