Xiaomi 13 Lite si avvicina al lancio: eccolo in un video unboxing

Come ogni generazione, Xiaomi 13 Lite rappresenterà l'esponente di fascia media della prossima famiglia di riferimento per gli smartphone della compagnia cinese. Ai due top di gamma principali, 13 e 13 Pro, si dovrebbe aggiungere anche un modello Lite pensato per chi desidera spendere meno ma avere specifiche di livello. Andiamo a scoprirei tutte le indiscrezioni trapelate finora tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 13/02: Xiaomi 13 Lite spunta in un video unboxing. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi 13 Lite: tutto quello che sappiamo sul futuro mid-range

Design e display

Immagini e fughe di notizie in rete hanno rivelato fin da subito che Xiaomi 13 Lite altri non sarebbe che un rebrand di Xiaomi CIVI 2. In tal caso, staremmo parlando di uno smartphone dotato di schermo curvo AMOLED a 10-bit da 6,55″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI, refresh rate a 120 Hz, Dimming PWM a 1.920 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision; oltre al sensore d'impronte ottico, questo display integrerebbe anche una protezione Corning di tipo Gorilla Glass 5.

Rimarrebbe anche il controverso punch-hole allungato, che richiama l'Isola Dinamica di iPhone 14 Pro e che serve a ospitare la doppia selfie camera (di cui parliamo nel paragrafo successivo). Disponibile nelle quattro colorazioni Black, Blue, Violet e Silver, Xiaomi 13 Lite erediterebbe il look ricercato e leggero di CIVI 2, con dimensioni di 159,2 x 72,7 x 7,2 mm e un peso di 171 grammi.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.



Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅



-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Dopo le varie immagini press render trapelate in rete, ora abbiamo anche un video unboxing. Xiaomi 13 Lite viene mostrato dal vivo insieme al contenuto della confezione (e sembra proprio che si tratterà davvero di un rebrand di Civi 2).

Caratteristiche e specifiche tecniche

Nonostante le prestazioni non dovrebbero essere il suo focus, Xiaomi 13 Lite sarebbe alimentato dal recente Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm. È un SoC a 4 nm prodotto da Samsung, che include una CPU octa-core Kryo (1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e una GPU Adreno, assieme a 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile. Ad alimentare il tutto ci sarebbe una batteria da 4.500 mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 67W, la dissipazione sarebbe affidata a una sistema di raffreddamento con camera di vapore e il software si baserebbe sulla MIUI 14 con Android 13.

Xiaomi CIVI 2

Come anticipato, uno dei focus di Xiaomi 13 Lite aka CIVI 2 sarebbe il reparto fotografico, in particolare quello frontale, con una doppia sensoristica da 32+32 MP comprensiva di ultra-grandangolare per scatti dalla visuale più ampia. Xiaomi ha realizzato anche un sistema con doppio flash LED a doppio tono per illuminare gli scatti realizzati in situazioni di luce sfavorevole.

Tra le novità del comparto fotografico dovremmo avere l'implementazione di tecnologie come CyberFocus, per la messa a fuoco tramite tracciamento degli occhi, e Bionic Eyes Atmosphere Portrait per migliorare la profondità degli autoscatti. Per quanto riguarda il modulo principale, dovrebbe essere una 50+20+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data, ma la presentazione di Xiaomi 13 Lite dovrebbe arrivare assieme a Xiaomi 13 e 13 Pro Global, il cui annuncio potrebbe avvenire al MWC 2023 (durante l'evento del 26 Febbraio, già annunciato dalla compagnia). Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe ammontare a 549,90€, un aumento di 50€ rispetto a 12 Lite ma in virtù di un più capiente taglio da 256 GB.

