OnePlus 11 si apre al modding: disponibile il codice sorgente del kernel

Il nuovo top di gamma di OnePlus è arrivato da pochissimo ma ha già attirato su di sé tanta attenzione, sia da parte degli appassionati che dagli addetti ai lavori. Intanto la compagnia cinese ha fatto un altro passo avanti verso gli appassionati di modding: il codice sorgente del kernel di OnePlus 11 5G è disponibile al download fin da ora, a distanza di pochi giorni dal debutto.

OnePlus 11 5G: il codice sorgente del kernel è disponibile al download

Come gli utenti più esperti ben sapranno, la pubblicazione del codice sorgente del kernel di OnePlus 11 5G dea parte dell'azienda è una manna dal cielo per i più smanettoni e per gli sviluppatori di terze parti. Grazie ad esso, infatti, sarà possibile realizzare custom ROM, mod, recovery e quant'altro: si tratta da sempre di una fetta importante della Community di OnePlus, ovvero quelli degli appassionati tech che amano mettere mano al proprio dispositivo.

Il codice sorgente del kernel di OnePlus 11 è disponibile al download direttamente su GitHub (qui trovate la pagina dedicata). Molto probabilmente si tratta di un bene anche per quanto riguarda i modelli cinesi: i top di gamma con software asiatico sono Region Locked, ma è probabile che ora sarà possibile trovare una soluzione.

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più sul nuovo flagship targato OnePlus, eccovi la nostra recensione completa!

