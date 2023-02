Attenzione: i OnePlus 11 cinesi sono Region Locked

Di recente la casa di Pete Lau ha presentato al mondo occidentale il suo nuovo top di gamma. Il dispositivo ha debuttato in Cina già da diverso tempo ed è arrivato in Italia lo scorso 7 Febbraio: stranamente cominciano a fare capolino delle segnalazioni che vedono i modelli cinesi di OnePlus 11 5G come Region Locked. Vediamo che cosa sta succedendo e se si tratta di un caso isolato oppure di qualcosa di più.

OnePlus 11 cinese Region Locked: che cosa sta succedendo in queste ore

Stando a quanto riportato all'interno del forum russo 4PDA, un'unità di OnePlus 11 5G sarebbe stata bloccata e la motivazione sembrerebbe alquanto chiara: i dispositivi cinesi sono Region Locked e non possono essere utilizzati fuori dal paese. Secondo la segnalazione di un utente, dopo circa due settimane di utilizzo, il suo flagship OnePlus di ultima generazione ha riportato il messaggio che vedete in basso.

Il messaggio in questione riferisce “Stai utilizzando un telefono Region Custom. Le funzioni di chiamate sono limitate nella tua regione. Si prega di contattate il servizio clienti per il supporto”. Una volta apparso il messaggio, la funzionalità di chiamata è stata bloccata. Al momento non è dato di sapere se i dati mobili funzionino oppure siano stati limitati dal sistema.

La community del forum russo si è rimboccata le mani, scoprendo alcuni dettagli in merito al blocco che ha colpito questo OnePlus 11 5G cinese. Il messaggio di avviso è stato generato dall'applicazione TeleService.apk (com.android.phone) e risalendo ai file di configurazione è emerso che si tratta effettivamente di un blocco regionale.

Nei file sono presenti gli MMC delle regioni in cui si attiva il blocco: questo parte in automatico quando si utilizza un dispositivo cinese in uno dei mercati presenti nella lista. Tra questi troviamo anche l'Italia (insieme all'India, Brasi, Russia e tanti altri): l'elenco completo è alquanto lungo e disponibile in fonte.

In soldoni si tratta dei mercati Global in cui è disponibile all'acquisto OnePlus 11 5G: per questo motivo i modelli cinesi sono Region Locked. Il senso è chiaro, ossia impedire l'utilizzo dei dispositivi China in questi paesi dove esistono i canali di vendita ufficiali di OnePlus.

A questo punto non possiamo non farci una domanda: si tratta di un fenomeno che riguarda solo OnePlus oppure dobbiamo aspettarci anche modelli OPPO e Realme Region Locked?

Come rimuovere il blocco di OnePlus 11 5G cinese

I OnePlus 11 5G cinesi sono Region Locked ma dall'analisi dei file di sistema sono emersi anche altri dettagli: è possibile rimuovere il blocco e ciò si evince grazie ad una stringa presente all'interno dell'app OplusEngineerNetwork.apk. Per rimovere le restrizioni regionali è necessario inserire un codice di sblocco composto da 16 cifre.

Probabilmente si tratta di un codice che può essere ottenuto grazie all'assistenza; tuttavia potrebbe non essere così semplice sbloccare il telefono dato che il servizio clienti potrebbe aver ricevuto indicazioni di non fornice il codice di sblocco (proprio per limitare l'acquisto di dispositivi cinesi). Comunque è bene precisare che si tratta solo di un'ipotesi e al momento non ci sono dettagli su come mettere le mani sul codice.

