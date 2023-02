OnePlus 11 5G ufficiale in Italia: Snap 8 Gen 2, Hasselblad Camera e 100W di ricarica!

A distanza di circa un mese dall'uscita in patria, ecco che finalmente OnePlus 11 5G arriva anche in versione Global e fa il suo debutto in Italia: andiamo a scoprire tutte le novità dell'ultimo top della compagnia di Pete Lau, insieme al prezzo per il nostro paese (e alle promo lancio dedicate).

OnePlus 11 5G arriva in Italia: tutto su caratteristiche, prezzo e promo per il lancio

Il nuovo arrivato di casa OnePlus non cambia rispetto all'edizione lanciata in Cina a gennaio: ci troviamo alle prese con il medesimo dispositivo, ovviamente mosso dall'ultima soluzione high-end targata Qualcomm. OnePlus 11 5G in versione Global offre uno schermo da 6,7″ con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel), una soluzione Super Fluid AMOLED con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e tecnologia LTPO. Il lettore d'impronte digitali è integrato sotto il display; immancabile il solito Alert Slider laterale, marchio di fabbrica di OP per i suoi flagship.

Il pannello – con profondità colore a 10 bit, touch a 1000 Hz, 525 PPI, Dolby Vision – è protetto da uno vetro Corning Gorilla Glass Victus. Il retro dello smartphone è in vetro Gorilla Glass 5, nelle colorazioni Titan Black ed Eternal Green.

OnePlus 11 si unisce alla prima ondata di smartphone con Snapdragon 8 Gen 2: si tratta dell'ultimo chipset di punta di Qualcomm, con GPU Adreno 740, modem 5G X70, 8/16 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di storage UFS 4.0. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Il comparto fotografico del top di gamma è basato su un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS (f/1.8), accompagnato da un modulo ultra-wide (FOV 115°) da 48 MP (IMX581, f/2.2) ed un teleobiettivo IMX709 da 32 MP (f/2.0). Ovviamente anche a questo giro ritroviamo la collaborazione con Hasselblad per l'ottimizzazione e il miglioramento degli scatti.

Frontalmente, all'interno del punch hole, abbiamo un sensore IMX471 da 16 MP per gli autoscatti (coi EIS e autofocus).

Il resto delle caratteristiche di OnePlus 11 comprende il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, l'NFC per i pagamenti, il Dual Frequency GPS (L1 + L5), speaker stereo, Dolby Atmos ed una porta Type-C per ricarica e trasferimento dati. Concludiamo la nostra panoramica con il software, ossia Android 13 sotto forma di OxygenOS 13.

Il nuovo OnePlus 11 5G debutta in Italia al prezzo di 849€ per la versione base da 8/128 GB; il modello maggiorato (da 16/2546 GB) viene proposto invece a 919€. Il occasione del debutto del top di gamma è disponibile un'offerta lancio decisamente ghiotta: acquistando la variante top (entro il 17 febbraio e fino ad esaurimento scorte) si riceverà in regalo uno speaker Bluetooth OnePlus X Bang & Olufsen.

