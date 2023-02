Con OnePlus 11 5G ricevi in regalo uno speaker Bang & Olufsen o le Buds Pro 2

Finalmente il nuovo top di gamma del brand cinese è arrivato anche in Italia. Il lancio internazionale di OnePlus 11 5G ci ha regalato uno dei flagship più interessanti del momento, con un design unico ed elegante, specifiche tecniche di alto profilo ed un comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad. Insomma, il nuovo OnePlus convince in pieno e se anche voi siete stati conquistati dal top di gamma, allora di certo non resterete delusi nemmeno dai bonus preordine: uno speaker Bluetooth in edizione limitata oppure le ultime OnePlus Buds Pro 2, le ultime TWS premium del brand!

“Chi prima arriva meglio alloggia”: acquistando OnePlus 11 si può ricevere in regalo un altoparlante B&O o le Buds Pro 2

Effettuando il preordine del nuovo top di gamma sul sito ufficiale di OnePlu snel periodo compreso tra il 7 e il 17 febbraio 2023 ci sono anche dei regali davvero niente male. Insieme al nuovissimo flagship OnePlus 11 5G è possibile ricevere un paio di TWS Buds Pro 2 (fresche di lancio in Italia) oppure uno speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition (si tratta del modello Beosound A1 2nd Gen) del valore di 299€: in entrambi i casi l’omaggio è disponibile fino ad esaurimento scorte.

Per ricevere il regalo, gli utenti devono accedere al sito ed effettuare il preordine: scegliendo la versione da 16/256 GB si possono mettere le mani anche sullo speaker OnePlus X B&O. Per gli utenti interessati alla variante da 8/128 GB ci sono invece gli auricolari true wireless premium Buds Pro 2.

Il nuovo OnePlus 11 5G ha debuttato in Italia al prezzo di 849€ per la versione base da 8/128 GB mentre il modello da 16/256 GB viene proposto invece a 919€. Di seguito trovate il link all’acquisto:

OnePlus 11 5G – 8/128 GB e 16/256 GB – 849/919€

Come anticipato anche poco sopra, oltre al top di gamma sono state lanciate anche le nuove OnePlus Buds Pro 2: se siete interessati alle TWS, ecco il link all’acquisto.

Volete scoprire tutti i dettagli di OnePlus 11 5G? Date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato al top di gamma. E se siete curiosi di conoscere anche le nuove TWS OnePlus Buds Pro 2, qui trovate tutti i tutti i dettagli.

