iPhone Ultra: e se il suo aspetto si basasse su quello di Apple Watch Ultra?

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di iPhone Ultra, un nuovo membro della famiglia di smartphone Apple che dovrebbe debuttare proprio il prossimo anno, e che molto probabilmente costituirà il modello più performante della serie. Il top di gamma in assoluto, anche nel prezzo, che dovrebbe superare quello di iPhone Pro Max. C'è chi si sta divertendo ad immaginare come possa essere il presunto nuovo iPhone, e nel farlo si è ispirato al design di un altro dispositivo con il quale condividerà parte del nome: Apple Watch Ultra.

Ecco come un design ha immaginato l'aspetto di iPhone Ultra

E se l'iPhone Ultra fosse, in realtà, il primo smartphone rugged di Cupertino? Proprio come l'Apple Watch Ultra, non solo lo smartwatch più potente in assoluto a marchio Apple, ma anche quello più robusto, più duro, più resistente. Rugged. Da qui nasce l'idea del designer Jonas Daehnert di realizzare un concept del tanto vociferato iPhone Ultra basato proprio sull'aspetto e sulle caratteristiche di Apple Watch Ultra.

Jonas Daehnert immagina uno smartphone bello robusto, con bordi arrotondati e pulsanti rialzati. Il DNA di Apple Watch Ultra emerge chiaramente nei dettagli color arancio dell'International Orange Action Button e della porta USB, ma ance nel robusto interruttore per l'attivazione/disattivazione della suoneria e nei ritagli degli altoparlanti.

L'esperimento, per noi, è riuscito. Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

