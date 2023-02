Creality Falcon2 22W è il nuovo incisore laser a colori: ecco tutto quello potrete creare

Da Creality arriva Falcon2, il nuovo potente incisore laser a diodi con potenza ottica di 22 W. Stiamo parlando di una macchina molto sofisticata e che, grazie alle sue tecnologie all'avanguardia, può essere utilizzata tanto da principianti quanto da creativi e professionisti per realizzare tagli ed incisioni precise e di qualità.

Con Creality Falcon2 22W potete personalizzare gioielli, creare decorazioni, giochi e molto altro

Creality Falcon2 22 W è un potente incisore laser che lavora ad una velocità di incisione di 25.000 mm/min, permettendo di godere di una produttività fino a due volte superiore rispetto ad un'altra macchina di questo tipo. In altre parole, con questo incisore si può essere molto più produttivi e quindi dare vita a più creazioni in meno tempo. La macchina è poi compatibile con una varietà di sistemi, inclusi i sistemi Windows e macOS, e software come LaserGRBL e LightBurn, e può anche incidere a colori.

Inoltre, se si dispone di una stampante 3D, è assolutamente necessario disporre di un incisore laser che funzioni perfettamente con quella macchina. Falcon2 22W assicura una ottima integrazione con le stampanti 3D, andando a perfezionare e a completare il lavoro iniziato e arricchendolo di dettagli. Un esempio? Stampate i pezzi degli scacchi con una stampante 3D e realizzatene la scacchiera con Creality Falcon2 22W!

Ma cosa possiamo realizzare con questo potente incisore laser? Tantissime cose: qui entra in gioco l'immaginazione e lo spirito creativo! Possiamo personalizzare dei gioielli, incidere il nome di una persona cara sulla collana o sui calici. L'incisore può essere utilizzato anche per realizzare elementi decorativi e modellini, come un aeroplano in legno, superman, giocattoli lego, maschere e pannelli luminosi in acrilico.

Creality Falcon2 22W potrà incidere questo e molto altro garantendo precisione, rapidità e risultati di qualità, riuscendo anche a trattare materiali più spessi. Se siete interessati, questo potente incisore laser può essere acquistato in offerta al prezzo di 949€ grazie al codice sconto dedicato. Troverete il coupon da applicare al momento del pagamento nel box un po' più sotto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

