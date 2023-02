Samsung pensa ad un Galaxy Watch con proiettore integrato

L'ultima serie di indossabili Samsung ha fatto centro: si tratta di dispositivi performanti e ricchi di funzionalità, con tante novità in arrivo progressivamente (l'ultima riguarda il monitoraggio avanzato del ciclo femminile). Anche se la formula proposta dal brand è ormai considerata vincente, questo non significa che al colosso tech asiatico non piaccia sperimentare. La prova? Un Samsung Galaxy Watch con proiettore integrato, un dispositivo curioso comparso in un brevetto.

Samsung Galaxy Watch: in arrivo un modello con proiettore integrato?

Questa non è la prima volta che Samsung pensa ad una soluzione di questo tipo: nel 2016 era comparso il brevetto di un indissabile con un mini proiettore, utile per proiettare una tastiera sul dorso della mano. Il nuovo documento alza il tiro e mostra un possibile Samsung Galaxy Watch in grado di proiettare il display; anche in questo caso si parla di un raggio d'azione limitato al dorso.

Il nuovo brevetto riferisce di uno smartwatch con in grado di proiettare il display tramite una porzione laterale della scocca; nell'alloggiamento è presente il mini proiettore. Oltre allo schermo principale possono essere visualizzate anche altre informazioni: precisamente nel documento si legge “il display proiettato può visualizzare informazioni diverse da quelle visualizzate sul modulo del display”.

Per fare un esempio, potremmo leggere i messaggi di una chat e – in contemporanea – visualizzare un video che ci è stato inviato. Magari la versione finale dello smartwatch potrebbe integrare una fotocamera per effettuare videochiamate.

Per concludere, il documento mostra anche una serie di lenti e LED allineati su due file: questa disposizione consentirebbe una proiezione precisa dell'immagine, senza distorsioni.

Come al solito in questi casi, il brevetto potrebbe non divenire mai un prodotto reale. Tuttavia non è difficile immagine che Samsung sia sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare i suoi Galaxy Watch quindi non è detto che in futuro non avremo un dispositivo di questo tipo (o magari con qualche altra particolarità “futuristica”).

