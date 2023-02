Samsung Galaxy Watch 5: in arrivo una grande novità per il pubblico femminile

Samsung ha annunciato una partnership con Natural Cycles per portare una nuova funzionalità avanzata a bordo dei suoi ultimi indossabili top. Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro si preparano a ricevere il monitoraggio del ciclo mestruale basato sulla temperatura: come funziona questa novità e quanto arriva a bordo dei dispositivi interessati?

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: in arrivo il monitoraggio del ciclo basato sulla temperatura

Per chi non la conoscesse, Natural Cycles è un'applicazione per Android e iOS basata su un algoritmo dedicato alla fertilità femminile. Il tutto è approvato sia dall'UE che dall'FDA statunitense: l'applicazione utilizza determinati algoritmi per monitorare la fertilità grazie all'analisi del ciclo mestruale. Questo avviane tramite il rilevamento della temperatura corporea dell'utente.

Tornando ai Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro, i due smartwatch top del colosso tech asiatico riceveranno la funzione di Cycle Tracking avanzato. Si tratta di una novità già approvata dai principali enti internazionali (tra cui CE ed FDA). Il funzionamento è simile a quanto visto con Natural Cycles, ossia il monitoraggio del ciclo basato sulla temperatura corporea, ma per la prima volta sarà possibile con uno smartwatch.

La nuova funzione arriverà a bordo degli indossabili della serie Watch 5 nel corso del secondo trimestre, tramite aggiornamento. Tra i paesi che riceveranno la novità c'è, ovviamente, anche l'Italia.

Volete conoscere tutti i segreti dei nuovi indossabili top di Samsung? Allora date un'occhiata alla nostra recensione, in attesa dell'arrivo della nuova funzionalità dedicata al pubblico femminile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il