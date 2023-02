Realme GT Neo 5 SE spunta a sorpresa con un processore inedito

Di recente la casa cinese ha lanciato il primo smartphone al mondo con super ricarica da 240W. Si tratta di un modello stilosissimo e potente, con un look decisamente particolare (che arriverà anche alle nostre latitudini). Non facciamo in tempo a goderci l'ultimo arrivato che già si parla di un'ennesima aggiunta: Realme GT Neo 5 SE è stato avvistato su Antutu con un punteggio di tutto rispetto (ed un chipset inedito).

Realme GT Neo 5 SE nei primi benchmark su Antutu: ecco quanto ha totalizzato

I primi benchmark su Antutu relativi al misterioso Realme GT Neo 5 SE mostrano un punteggio di 1.029.731; per un confronto, il Dimensity 8200 di MediaTek si spinge fino a 862.438 punti. La sigla presenti nei benchmark è SM7475: si tratterebbe quindi dell'inedito Snapdragon 7+ Gen 1, SoC già protagonista di alcune indiscrezioni.

Realme GT Neo 5 SE Antutu

Il nome commerciale dello smartphone è stato censurato ma il leaker che ha pubblicato i risultati di Antutu sostiene che si tratti del modello GT Neo 5 SE. La dicitura finale starebbe per Speed Edition ma non sono doti dettagli né sul design né sul resto delle specifiche (a parte il possibile chipset).

Per quanto riguarda l'attuale GT Neo 5, il terminale è stato presentato da poco in patria (ma è già acquistabile anche da noi occidentali). In merito al debutto in Europa, sembra che il super smartphone da 240W arriverà come Realme GT 3.

