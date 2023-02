Instagram: niente più distrazioni con la nuova Modalità Silenziosa, ecco come funziona

Instagram – e più in generale un qualsiasi Social – può essere fonte di distrazione per lo studio o per il lavoro. Questo, Meta lo sa bene. Ed è proprio per tale motivo che, con un post sul suo blog, il gruppo di proprietà di Mark Zuckerberg ha comunicato l'arrivo su Instagram della Modalità Silenziosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta in questo articolo.

Cos'è e come funziona la Modalità Silenziosa di Instagram

Instagram ha annunciato di star rilasciando la Modalità Silenziosa, una speciale modalità pensata per aiutare le persone a concentrarsi sullo studio o sul lavoro. Quando attiva, la Modalità Silenziosa impedirà la ricezione delle notifiche, cambierà automaticamente lo stato dell'attività del profilo in “modalità silenziosa” e invierà una risposta automatica ogniqualvolta che uno dei nostri follower ci scriverà in privato.

Chiunque potrà utilizzare questa modalità, ma Instagram l'ha pensata in modo specifico per gli adolescenti che trascorrono un determinato periodo di tempo sull'app a tarda notte – e che probabilmente in quel momento starebbero studiando o preparando un esame. L'app chiederà a questi utenti se vogliono o meno passare alla Modalità Silenziosa, così da permettere loro di concentrarsi maggiormente su ciò che stanno facendo.

Quando si passerà poi alla modalità normale, l'app mostrerà un breve riepilogo delle notifiche in modo che si possa recuperare facilmente e velocemente tutto ciò che si è perso. La “Modalità Silenziosa” è disponibile per tutti utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda e arriverà in futuro in altri paesi.

Intanto, ricordiamo che Instagram ha di recente rilasciato anche nel nostro mercato “Note“, una funzionalità che permette di scrivere un messaggio di testo di un massimo di 60 caratteri che apparirà per le successive 24 ore al di sopra dell'immagine di profilo. Una sorta di stato di vecchio stampo, insomma. Per scoprire tutti i dettagli, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.

