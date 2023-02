Realme GT Neo 5: il video teaser svela uno strano LED RGB

Nonostante la crisi degli smartphone abbia colpito anche l'azienda cinese, il lancio di Realme GT Neo 5 si avvicina sempre di più, nonostante i pochi mesi passati da GT Neo 3T. Sin dalla sua creazione, la serie GT si è rivelata fondamentale per piazzare il marchio Realme nei desideri di chi cerca un prodotto prestante ma non troppo costoso. In un mondo in cui quasi tutti i top di gamma si avvicinano o superano la soglia critica dei 1.000€, l'obiettivo della gamma GT Neo è quello di puntare alle performance ma senza colpire troppo il portafogli.

Aggiornamento 01/02: il nuovo video teaser svela uno strano LED sul posteriore di Realme GT Neo 5. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Design e display”.

Realme GT Neo 5 sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Che fine ha fatto Realme GT Neo 4? Se ve lo steste chiedendo, la compagnia ha confermato di aver scelto di passare dal 3 al 5, saltando a piè pari il 4. Il motivo si chiama tetrafobia, cioè la paura del numero 4 che hanno in Cina a causa della somiglianza fra la pronuncia cinese della parola “quattro” (“sì“) con quella della parola “morte” (“sǐ“).

Design e display

Per la nuova generazione di flagship, Realme GT Neo 5 si rinnova nell'estetica con un nuovo modulo fotografico che occupa una porzione maggiore del posteriore. Rispetto a GT Neo 3, la tripla fotocamera è inserita in un doppio cerchio contenuto in una sezione verticale a sua volta all'interno di un riquadro orizzontale. L'estetica cambia leggermente fra le due varianti disponibili 150W e 240W, con un differente modulo fotografico. Questo perché sul modello da 150W sarebbe presente anche un atipico LED RGB a fianco della fotocamera, che riporta lo slogan “Dare to Leap” ma il cui scopo non è ancora chiaro: che sia uno stiloso LED di notifica?

Secondo i rumors finora circolati, lo smartphone dovrebbe dotarsi di uno schermo piatto OLED 10-bit da 6,7″ 1.5K con refresh rate a 144 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e lettore d'impronte ottico integrat. Con uno spessore di 8,9 mm e un peso di 199 grammi, la scocca dovrebbe comprendere anche un sensore IR.

Realme GT Neo 5 150W Realme GT Neo 5 240W

Specifiche tecniche e fotocamera

Realme ha confermato che GT Neo 5 sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm (avvistato anche su Geekbench con ben 16 GB di RAM), ma girano voci per le quali, ci sarà anche una versione basata su Dimensity 8200 di MediaTek. Ecco quali sarebbero le differenze:

MediaTek Dimensity 8200 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) GPU Mali-G610 MC6 a 950 MHz memorie LPDDR5 e UFS 3.1



Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X3 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) GPU Adreno 730 a 900 MHz memorie LPDDR5 e UFS 3.1



Questa differenza si sostanzierebbe anche nel comparto batteria: avremmo un Realme GT Neo 5 150W con un'unità da 5.000 mAh e un Realme GT Neo 5 240W da 4.600 mAh. Quest'ultimo, grazie alla tecnologia Super VOOC di OPPO, sarebbe di diritto lo smartphone con la ricarica più potente al mondo, superando quella 210W di Redmi Note 12. Lato software, ad accompagnare l'ultima versione di Android 13 dovrebbe esserci l'ultima Realme UI 4.0.

Il comparto fotografico Matrix AI Camera di Realme GT Neo 5 dovrebbe comprendere tre sensori da 50+8+2 MP, e includerà un sensore principale Sony IMX890 con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare e macro, mentre la selfie camera sarebbe da 16 MP.

Realme GT Neo 5 – Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione di Realme GT Neo 5 è fissata per il 9 febbraio, ma per ora si fa riferimento all'uscita in Cina. Per quanto riguarda la presentazione Global, invece, si rumoreggia che il flagship farà la sua comparsa al MWC 2023: ricordiamo che la fiera di Barcellona si terrà tra il 27 febbraio ed il 2 marzo di quest'anno. Per quanto riguarda il prezzo di Realme GT Neo 5 non ci sono ancora leak ma ci aspettiamo una cifra di partenza in Italia attorno ai 600/700€.

