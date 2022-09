Meno smartphone Realme all’anno: “colpa” della crisi

Il 2022 segna il quarto anniversario per Realme, una delle aziende che più velocemente si è inserita con prepotenza nel mercato mondiale degli smartphone. Realme è quella compagnia che ha venduto 100 milioni di smartphone più velocemente di chiunque, che in pochi anni è entrata nella top 5 dell'Europa e le cui vendite di smartphone stanno accelerando la diffusione del 5G. Ma il 2022 si sta rivelando un'annata difficile per le società tecnologiche, e Realme non fa differenza: la crisi degli smartphone ha colpito anche le vendite del brand cinese, che si è visto costretto ad abbassare le previsioni di vendita.

Ecco perché Realme vuole produrre meno smartphone ogni anno

Come quasi tutti i produttori di smartphone Android, anche Realme è una di quelle aziende che tira fuori decine di modelli ogni anno, specialmente quando si parla della fascia mid-range. Realme è nata nel 2018, e già nel primo anno aveva lanciato Realme 1 e 2, a cui sono seguite le serie Realme 3 e 5 nel 2019 (niente 4 causa tetrafobia) e le serie Realme 6 e 7 nel 2020. La stessa casa madre OPPO, che è solita aggiornare la serie Reno ogni 6/7 mesi, ma anche la rivale Xiaomi con la sua serie Redmi Note.

In occasione del suo quarto compleanno, il vice-presidente Madhav Sheth ha rilasciato un'intervista ai media internazionali, spiegando quale sia il futuro di Realme. Sin dalla sua nascita, la compagnia ha puntato moltissimo sulla fascia media del mercato, dando vita a un numero piuttosto cospicuo di smartphone. Ma qualcosa sta cambiando in casa Realme: a differenza degli anni precedenti, durante 2021 e 2022 abbiamo assistito “soltanto” all'uscita annuale delle serie Realme 8 e 9.

Sicuramente gioca un ruolo non trascurabile la crisi dei semiconduttori, con la carenza di chip che sta obbligando i produttori a rivedere le proprie strategie. Ma come sottolinea lo stesso Sheth, Realme si è accorta che i consumatori nel mondo sono soliti sostituire il proprio smartphone non prima di 18/24 mesi, pertanto sarebbe superfluo offrire creare nuovi smartphone troppo frequentemente. Di conseguenza, Realme afferma di essere intenzionata a lanciare una nuova serie Realme N all'anno anziché due all'anno come accadeva in precedenza; questo significa che nel 2023 avremo la serie Realme 10, nel 2024 quella Realme 11 e così via. Ma nell'intervista non si è parlato soltanto di mid-range ma anche di top di gamma, fra Snapdragon 8+ Gen 1 e smartphone pieghevoli.

