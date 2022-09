Eleglide Citycrosser e Tankroll sono le nuove e-bike per affrontare ogni sfida

Lo store Geekmall è uno dei principali portali quando si parla di sconti ed occasioni dedicati alla mobilità green. Periodicamente abbiamo ribassi e nuovi arrivi; anche in questo secondo caso non mancano le occasioni per risparmiare. E infatti ecco arrivare, fresche di lancio, le nuove bici elettriche Eleglide Citycrosser e Tankroll, due modello diversi tra loro, che guardano ad un'utenza differente ma che sono accomunate dalla qualità del brand ed un'offerta lancio davvero niente male!

Geekmall presenta Eleglide Citycrosser e Tankroll, le nuove e-bike del brand!

Eleglide è uno dei marchi più attivi per quanto riguarda il panorama della mobilità sostenibile, con bici elettriche e monopattini per tutti i gusti (e per tutte le tasche). Il nuovo modello Eleglide Citycrosser è una e-bike da città caratterizzata da un corpo robusto, pneumatici da 700c a prova di foratura, un pratico cambio Shimano a 7 velocità e 5 livelli di pedalata.

La bici offre una velocità massima di 25 km/h (monta un motore da 400W e 45 Nm di coppia) ed un'autonomia fino a 75 km: si tratta di un veicolo perfetto per spostamenti in città, in tutta tranquillità e senza fatica grazie alla pedalata assistita o alla modalità elettrica.

Sul manubrio trova spazio un ampio display LCD da 1.75″ per visualizzare tutti i parametri in modo chiaro. Grazie alla modalità Push (a 6 km/h) è possibile passeggiare accompagnando la bici a mano senza il minimo sforzo.

Completano il pacchetto un portapacchi frontale fino a 18 kg, freni a doppio disco, una batteria removibile ed un faro LED per non avere problemi durante gli spostamenti serali.

Con Eleglide Tankroll si cambia totalmente stile: in questo caso parliamo di una fat bike destinata per gli utenti più avventurosi o semplicemente in cerca di un veicolo resistente ed adatto a qualsiasi tipo di strada. In questo caso il motore offre una potenza massima di 740W e 57 Nm di coppia; la velocità è sempre fissata a 25 km/h mentre l'autonomia si spinge fino ai 65/70 Km, in base all'utilizzo e alla modalità.

Gli pneumatici sono più larghi (da 26×4″) in modo da poter affrontare anche le strade più impervie senza danni. Lo stesso vale per la sospensione anteriore con blocco: basta sbloccarla sui terreni più accidentati per una guida confortevole.

Anche in questo caso abbiamo 5 livelli di pedalata assistita ed un cambio Shimano a 7 velocità. Il display LCD sale a 2.4″, in modo da poter visualizzare più parametri (velocità, autonomia, modalità in uso, livello di assistenza e così via). Anche qui abbiamo la modalità Push per spingere senza sforzo, così come i freni a doppio disco ed un faretto LED per illuminare la strada. A questi si aggiungono i parafanghi per proteggere le ruote.

Se volete saperne di più sulle nuove e-bike targate Eleglide, ecco la pagina dedicata all'evento di lancio (con tutti i dettagli). Di seguito, invece, trovate i link alle pagine dei prodotti: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Infine vi segnaliamo che è disponibile una nuova colorazione per il modello Eleglide T1 Step Thru, novità da città presentata a maggio: eccola nella versione grigio scuro!

Perché scegliere Geekmall?

Ma quali sono i vantaggi di scegliere di Geekmall? Tutti i prodotti sono disponibili con spedizione rapida in 24/72h con corriere espresso BTR o GLS (gratis per acquisti superiori a 100€), con la possibilità di reso entro 14 giorni. Ovviamente è presente la possibilità di pagare in modo sicuro con PayPal, ci sono 24 mesi di garanzia ed è presente il supporto in italiano tramite e-mail e live chat.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il