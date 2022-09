Google sta per rivoluzionare il mondo delle emoji

Le puoi amare, le puoi odiare, ma le emoji rappresentano una delle tante sfumature che compongono la comunicazione odierna, e questo Google lo sa bene. Lo dimostra con l'ultimo aggiornamento dello standard Unicode 15.0, a cui vengono adesso aggiunte 31 nuove emoji (per un totale di 3.664), ma non finisce qui. Nel suo ultimo annuncio, Big G ha mostrato come vuole cambiare la nostra comunicazione internettiana con il suo programma Noto Emoji.

Google presenta il nuovo sistema di emoji, animate e personalizzabili

Queste che vedete sopra sono alcune delle nuove emoji introdotte da Google, ma le novità cardine sono altre due, a partire dal supporto alle emoji animate, per un totale di 180 immagini animate. Se foste curiosi, le potete consultare e scaricare (per usarle come GIF e video) dalla pagina ufficiale.

L'altra novità si chiama COLRv1, nuovo standard che prende immagini vettoriali come quelle usate per le emoji e può renderne i colori personalizzabili.

Non solo è possibile switchare fra la loro versione colorata e quella monocromatica, ma è possibile cambiarne il gradiente cromatico, cambiarne accenti e sfumature e così via.

Tuttavia, per il momento non è possibile personalizzarne del tutto i colori; per bypassare questo limite, Google ha implementato la funzione Emoji Kitchen all'interno della tastiera Gboard, con cui creare emoji personalizzate miscelando quelle già esistenti. Ecco un esempio:

Per il momento, non c'è una data specifica per le novità a tema emoji mostrate da Google, anche se non dovrebbe volerci molto per la loro implementazione all'interno di Android e delle app Google (probabilmente a cavallo fra 2022 e 2023).

