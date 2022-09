200 MP sempre meno costosi: Redmi Note 12 è il prossimo?

Sebbene sia sostanzialmente la novità di fine 2022, la fotocamera da 200 MP sembra destinata ad essere integrata in smartphone non propriamente flagship. E tra le prossime proposte, non a caso, potremmo trovare la nuova serie Redmi Note 12, che potrebbe essere perfetta per questa feature.

Redmi Note 12 sarà la prima serie mid-range a 200 MP? Gli indizi non mancano

A parlare della possibilità di un abbassamento di prezzo per integrare la fotocamera da 200 MP è Digital Chat Station, che cita sostanzialmente un modello “nazionale” (dunque un chiaro riferimento ad uno smartphone destinato al mercato cinese) proprio con tale sensore e spiega che quest'ultimo non è posizionato poi così in alto in termini di fascia di prezzo.

E leggendo un po' le sensazioni, è molto, molto probabile che possa essere Redmi Note 12 Pro o Pro+ a poter avere questo sensore, molto probabilmente il Samsung HP3 che dovremmo vedere anche su Xiaomi 12T Pro, visto che è difficile immaginare altri brand a portare queste tecnologie in categorie di prezzo più basse. Certamente, non è escluso che possano farlo altri brand, ma considerando che la serie S di vivo punta ai selfie, la serie Digital di Honor punta ai video, è più complesso rispetto a Xiaomi.

Insomma, una pietruzza in merito è dunque lanciata e bisognerà capire come Redmi voglia portare questa forte novità alla sua serie sostanzialmente di punta in termini di vendite, che dunque potrebbero fare ulteriormente gola, visto che il focus dovrebbe essere proprio la fotocamera.

