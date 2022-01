Realme, crescita pazzesca nel 5G: incremento vendite dell’831%

I dispositivi 5G sono ormai da più di un anno all'ordine del giorno, aldilà della copertura di segnale della nuova connettività. Ma c'è un brand che più di tutti nel 2021 ha potuto espandere le proprie vendite di smartphone 5G ed è Realme, che ha fatto un notevole balzo nel mercato Global.

Realme: gli altri brand non tengono il passo nella crescita annua delle vendite di smartphone 5G

A riportare questa statistica è stato Counterpoint, che ha elencato la crescita su base annuale dei produttori di smartphone nel Q3 2021 e come si può vedere, Realme ha avuto un balzo imponente rispetto ad altri brand. Infatti, si attesta con un 831% in più, segno che si è arrivati ad un miglioramento importante in termini di qualità e servizi offerti all'utente.

A seguire, troviamo OPPO, società madre di Realme, che si ferma al 165%, mentre vivo si attesta al 147%. Quarta piazza per Xiaomi, che si ritrova un 134%. Ben più distante, ma radicata da più tempo, troviamo invece Samsung con il 70%, seguita da Honor all'11%. Seguono tutti gli altri produttori con un 121% generale.

Insomma, Realme è riuscita assolutamente nell'intento di far colpo sul mercato Global e questo è dovuto anche al fatto che 100 milioni di utenti hanno voluto dar fiducia ad un brand molto giovane ma con idee ben chiare sulla propria strada e soprattutto, utenza. Il progetto ora è proporre sempre più smartphone 5G fino a sostituire del tutto il mercato LTE, ma per questo bisognerà valutare l'andamento nel 2022.

