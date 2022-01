Il nuovo purificatore Xiaomi vi dà acqua calda in appena un secondo

Xiaomi, soprattutto in patria, ha una vasta gamma di prodotti per la casa e tra questi, non mancano i purificatori d'acqua. Ed il nuovo purificatore Xiaomi Instant Water Purifier Q800 è un prodotto assai interessante, soprattutto grazie alla sua funzione di erogare acqua calda in tempi brevissimi.

Xiaomi Instant Water Purifier Q800: tutto sul nuovo purificatore d'acqua

Non molto lontano nella forma dagli altri purificatori d'acqua, il nuovo Xiaomi Instant Water Purifier Q800 ha il compito di filtrare l'acqua e renderla pronta da bere. E fin qui, fa un po' il compito di tutti i depuratori per le case. Ma la vera chicca è la possibilità di erogare acqua calda in appena un secondo e soprattutto in più modalità: si parte dalla temperatura tiepida (25°) fino a quella bollente (95°), quindi si può utilizzare per più mansioni e utilità. Il tutto si può settare non solo dal display touch screen del rubinetto, ma anche dall'applicazione Xiaomi Home.

Guardando ai dati tecnici dei filtri, il purificatore d'acqua Xiaomi viene fornito con un nuovo filtro RO primario a cui viene abbinato a un filtro RO secondario. La durata dell'unità di filtraggio è aumentata del 150% ed inoltre, c'è stato miglioramento del 50% nel rapporto tra purezza e acque reflue. Il rapporto ora è di 3:1 e l'acqua di scarico può essere riutilizzata per mansioni come lavare i piatti, innaffiare i fiori e lavare il pavimento.

Xiaomi Instant Water Purifier Q800 è disponibile solo per il mercato cinese, arrivando ad un prezzo di circa 527€ (3.799 yuan), che per il tipo di utilizzo sono abbastanza inquadrati. Difficile vedere in Occidente il prodotto, ma chissà che AliExpress non importi anche questo.

