iOS 18 ruberà una importante funzione a Humane AI Pin: ecco quale

Non è di certo un segreto che Apple stia preparando il debutto della propria intelligenza artificiale ed un primo assaggio potrebbe arrivare già nel corso del prossimo evento di presentazione dei nuovi iPad, ma il momento della presentazione ufficiale sarà sicuramente nel mese di giugno. Nelle ultime settimane sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni su quelle che saranno le funzionalità AI di iOS 18, ma una in particolare potrebbe essere ispirata al rivoluzionario (e deludente) Humane AI Pin.

iOS 18 potrà creare dei riassunti di iMessage grazie all’intelligenza artificiale?

Crediti: Apple Insider

Humane AI Pin è un particolare dispositivo a forma di spilla che avrebbe voluto sostituire lo smartphone proiettando le informazioni direttamente sul palmo della mano: le prime recensioni non sono state di sicuro lusinghiere, ma non è tutto da buttare. Alcune funzionalità, infatti, risultatono molto utili, tanto che anche Apple potrebbe aver preso spunto dal lavoro fatto con l’intelligenza artificiale per questo particolare dispositivo.

Con iOS 18, stando alle ultime indiscrezioni, l’AI verrà utilizzata anche per creare dei riassunti dei messaggi arrivati tramite iMessage, in modo da visualizzare un’unica notifica con tutte le informazioni più importanti estrapolate direttamente dalle comunicazioni ricevute in precedenza. L’azione potrebbe essere performata direttamente dall’assistente vocale, stando al nuovo framework “SiriSummarization” scovato all’interno del codice sorgente di iOS.

Non ci resta che attendere la WWDC 2024 per scoprire effettivamente su cosa sta lavorando Apple e quale funzionalità sfrutteranno l’inedita intelligenza artificiale generativa della compagnia guidata da Tim Cook.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le