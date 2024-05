Apple celebra lo Star Wars Day con uno spot per iPhone 15: che la forza sia con voi!

Come ogni anno è tornato lo Star Wars Day e le grandi aziende tech amano sfruttare occasioni come queste per celebrare l’evento mettendo in risalto i propri prodotti. Non è da meno Apple, che in queste ore ha pubblicato un nuovo spot dedicato ad iPhone 15 ambientato proprio durante una delle convention di uno dei franchise cinematografici più amati di sempre. Per l’occasione, in modo molto furbo, è stata messa in risalto la funzionalità Precision Finding dei nuovi smartphone della compagnia.

iPhone 15 ti aiuta a ritrovare il tuo amico mandaloriano nel nuovo spot di Apple

Scelto per sua assonanza con la famosa benedizione utilizzata nel franchise “Che la forza sia con te” (“May the fourth” – “May the force be with you“), il 4 maggio è universalmente riconosciuto come lo Star Wars Day: quindi che i festeggiamenti abbiano inizio! Per l’occasione, Apple ha pubblicato un nuovo spot per iPhone 15 che celebra questa particolare festività pop, ambientando il filmato durante una convention piena di Mandaloriani (una delle fazione del franchise).

La particolarità dei Mandaloriani è quella di essere vestiti tutti in modo molto simile, e quindi difficili da riconoscersi tra di loro: con questo stratagemma Apple ha deciso di mettere in risalto la funzionalità Precision Finding dei nuovi smartphone della serie 15, con cui è possibile ritrovare oggetti e persone smarrite facendosi guidare diretrtamente dal proprio dispositivo. Il filmato si conclude con lo slogan “Trova i tuoi amici grazie ad iPhone 15 e iPhone 15 Pro” con un tono umoristico che spesso contraddistingue questa tipologia di pubblicità.

