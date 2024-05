Play Store a App Governative: Google lancia una nuova etichetta per identificarle

In queste ore Google ha lanciato un piccolo, ma significativo, aggiornamento per il Play Store che aiuterà gli utenti a riconoscere in modo più immediato le app di cui possono fidarsi veramente, ovvero quelle sviluppate dagli enti governativi. Con un nuovo badge, infatti, sul marketplace per le applicazioni di Android verranno evidenziate chiaramente le app che il governo (locale e internazionale) mette a disposizione dei cittadini per servizi legali all’amministrazione e alla propria identità.

Sul Play Store di Google le app del governo vengono segnalate con un nuovo badge

Crediti: 9to5Google

A partire da oggi, seppur ancora in fase di rollout, gli utenti Android potranno sfruttare una nuova funzione del Google Play Store per riconoscere immediatamente quali app vengono ufficialmente fornite dal proprio governo per la gestione dell’amministrazione quotidiana, della sanità e della proprio identità pubblica (carte di identità, SPID, ect). Un nuovo badge, infatti, verrà assegnato alle app sviluppate dagli enti governativi per essere sicuri che gli utenti non possano esserer imbrogliati.

Al lancio, questa nuova funzionalità sarà disponibile in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Indonesia, Giappone, Messico, Sud Corea, Regno Unito e Stati Uniti, ma nel corso dei prossimi mesi verrà esteso anche ad altri paesi, possibilmente anche in Italia. Al momento il nuovo badge governativo conta ben 3000 applicazioni, ma sono sicuramente destinate a diventare molte di più.

